「Video Candy」15 種影片編修必備工具一站全包！壓縮、裁剪、合併、加入背景音樂、靜音……

「Video Candy」是一個 100% 免費的線上影片裁剪、編修調整工具，提供 15 種影片編輯功能，包含壓縮、裁剪、合併、影像尺寸裁切、畫面縮放、調整影片速度、加入背景音樂、靜音、倒轉、翻轉畫面以及影片轉 GIF 等，，

幾乎編輯影片會需要用到的它全都包！

介面依編輯功能的不同，會有些許的差異，不過都是簡單好操作的，即使是不熟悉影片編輯的人也能無痛上手，無須註冊帳號就能使用，編輯後的影片檔案也沒有浮水印，整個相當佛心啊！對於臨時或是偶爾才會需要編輯影片的朋友來說，是一個很不錯的線上工具哦！

網站名稱：Video Candy 網站網址：https://videocandy.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以直接看到 15 種的影片編輯工具。





以「加入背景音樂」為例，點入編輯項目後，再點擊「+ ADD FILE」從電腦中選取要編輯的檔案。





待影片上傳後，就可以點擊右上角的「+ ADD BACKGROUND AUDIO」選取想要的背景音樂。





加入音樂後，如果音樂的長度比影片短，可開啟「Loop Audio」功能，讓音樂可以自動重播。接著，點擊「EXPORT」就可以將影片匯出。





點擊「DOWNLOAD FILE」即可將影片下載回來囉！