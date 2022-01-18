「Video Candy」15 種影片編修必備工具一站全包！壓縮、裁剪、合併、加入背景音樂、靜音……

       

「Video Candy」是一個 100% 免費的線上影片裁剪、編修調整工具，提供 15 種影片編輯功能，包含壓縮、裁剪、合併、影像尺寸裁切、畫面縮放、調整影片速度、加入背景音樂、靜音、倒轉、翻轉畫面以及影片轉 GIF 等，，

幾乎編輯影片會需要用到的它全都包！

介面依編輯功能的不同，會有些許的差異，不過都是簡單好操作的，即使是不熟悉影片編輯的人也能無痛上手，無須註冊帳號就能使用，編輯後的影片檔案也沒有浮水印，整個相當佛心啊！對於臨時或是偶爾才會需要編輯影片的朋友來說，是一個很不錯的線上工具哦！

 
  • 網站名稱：Video Candy
  • 網站網址：https://videocandy.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以直接看到 15 種的影片編輯工具。



    以「加入背景音樂」為例，點入編輯項目後，再點擊「+ ADD FILE」從電腦中選取要編輯的檔案。



    待影片上傳後，就可以點擊右上角的「+ ADD BACKGROUND AUDIO」選取想要的背景音樂。



    加入音樂後，如果音樂的長度比影片短，可開啟「Loop Audio」功能，讓音樂可以自動重播。接著，點擊「EXPORT」就可以將影片匯出。



    點擊「DOWNLOAD FILE」即可將影片下載回來囉！

    最後更新：01-18, 2022 下午 3:03

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