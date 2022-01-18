懷疑有心律不整的問題嗎？下載「RhythmCam」用手機也能追蹤心率變化！

「RhythmCam」又稱為愛心鏡，是一款由台大醫院與敦捷光電合作推出，並經由衛福部許可的心率自我量測管理工具，，

可用來測量與追蹤使用者每天的心律數據，安裝於 iOS 或 Android 手機上，隨時皆可進行自我監測。

透過手機的相機鏡頭與閃光燈，大約 1 分鐘的時間就能取得當下的心跳數值及心率變化，若有進行註冊，就能保有測量的紀錄，並會提供歷史圖表以便觀察與分析心率資訊的變化趨勢。以訪客身份使用的話，僅可進行單次的測量。

另外註冊時還可選擇是否參與台大醫院的追蹤計劃，可有助於發展日常心跳規律性與個人身體狀況相關的醫學知識，不過參與者需年滿 20 歲囉！如果你平常三不五時就覺得心臟在黑白跳，請一定要找個時間去醫院做檢查，平時則可使用「RhythmCam」來做日常的測量追蹤。接下來就來了解一下如何使用吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：RhythmCam 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文 開發人員：FocalTech Smart Sensors Co.,Ltd. 官方網站：http://www.focaltech-sensors.com/FTS_index.html 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 8.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次開啟程式，必須先閱讀並同意其「隱私權政策聲明」，按下「同意並繼續」後，可看到簡單的使用教學。





如果只是想試試看，可先點擊「訪客進入」進行量測。在畫面中間可以看到一個小愛心，如果你的手機有多顆鏡頭的話，請先一一使用手指嘗試覆蓋，看哪一個可被完全覆蓋，那它就是之後會被用來測量的鏡頭。





確認愛心被完全覆蓋後，按下「開始量測」，接著就先不要移動等待測量完成。





完成測量後，還會進行簡單的「狀態紀錄」，依實際的狀況來填寫即可。接著就能看到測量的結果囉！





如果選擇要「登入/註冊」需先使用 Email 或手機號碼取得驗證碼。





成功驗證後，設定密碼。接著再依序填寫一些個人資料。





在填寫生日下方，這邊就可以選擇是否要加入台大醫院的追蹤計畫，點入「查看臨床追蹤計畫」可以看到更詳細的說明。如果同意的話，必須提供身分證字號或台大的病歷號。接著再回答一些病史資料即可完成註冊。





之後就可以在「紀錄」的地方查看每天的測量結果，點入「觀看統計結果」就能以圖表的方式來觀察心率的變化趨勢囉！