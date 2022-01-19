螢幕錄影、連線教學前，用「ZeroBlur」把想遮的全都打上馬賽克！

線上教學無論是採用連線直播或是螢幕錄影，如果教學時會需要操作網頁，總是可能會出現一些不太適合的畫面，，

像是難以預測的廣告內容或是一些帳號、Email、電話號碼等個人資料，一個不小心就可能洩露出去，或造成一些微尷尬的場面。

如果想要避免這樣的狀況發生，可以使用「ZeroBlur」這款瀏覽器擴充功能，事先將想要遮的、需要擋的畫面通通打上馬賽克！它支援 Google Chrome、Edge 與 Firefox 瀏覽器安裝使用。

可以直接手動畫出想要遮擋的範圍，也可以使用選取工具，直接模糊特定的網頁區域，並能選擇只在單一頁面進行模糊或套用到整個站點上，還可以調整模糊的程度，操作十分的簡單，任何人都可以輕鬆的上手唷！

操作畫面：

以 Google Chrome 為例，在軟體下載頁右上角點擊「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





安裝後，可將其固定到工具列上，比較方便使用。之後點擊程式圖標，再按下「EDIT BLUR」就能開啟「編輯按鈕」。









第一個按鈕可以直接選取網頁的特定區塊，點選後，在網頁上移動就能看到「虛線框」，可直接點擊模糊整個所選取的區塊。





加上馬賽克後，上方會出現兩個按鈕，一個可刪除馬賽克，一個則是可以點擊切換要套用在整個站點或單一頁面。





第二個按鈕可手動拖曳出需要遮蔽的範圍，畫出一個模糊區塊後，還可拖曳移動它的位置，並可拖拉右下角的「紅點」調整大小。





在「編輯按鈕」上還可以透過「＋」與「－」來調整模糊程度。最後按下「X」即可完成編輯。





這樣剛剛所遮蔽的區塊就通通打上馬賽克啦～無論是要線上直播或是螢幕錄影就不用擔心敏感的內容外洩了。