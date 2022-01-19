Apple 產品邊框去背素材免費下載，合成製圖更有質感！

       

在網路分享文章時，總會使用到一些配圖，如果將這些圖片加上手機、平板、電腦等外框，，

看起來質感又更加不同！在網路上我們可以找到一些提供相關情境合成的線上服務，像是之前介紹過的「smartmockups」或是「MockDrop」，都有多種不同的情境邊框素材可以選用。

而本篇想要帶給大家的是由 Apple 官方釋出的產品邊框去背素材，在 Apple 所提供的各種設計資源中，可以找到「Product Bezels」這個項目，裡頭就有提供 18 種的 Apple 產品邊框，包含 iPhone、iPad、iMac、MacBook、Apple Watch、Apple TV 等，有多種不同的尺寸、型號可選擇。

每個產品邊框都有提供 .png 及 .psd 的檔案，可自由選用，去背且螢幕鏤空的素材，對於後續的合成與應用都更加便利唷！有需要的朋友可以到下列的網址中取用。

 
  • 網站名稱：Apple Design Resources – Product Bezels
  • 網站網址：https://developer.apple.com/design/resources/#product-bezels
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁連結後，就會直接跳到網頁最下方的「Produst Bezels」區塊。這邊就能看到各種 Apple 的產品邊框。



    找到需要的產品邊框後，點擊其下方的「Photoshop, PNG」就能將素材的壓縮檔下載回來。



    在壓縮檔裡就可以找到 .psd 與 .png 的檔案來使用囉！

    最後更新：01-19, 2022 下午 12:19

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