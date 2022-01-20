「Shape Fold」旋轉拼圖遊戲，在大腦迷路之前完成它吧！
「Shape Fold」是一款拼圖類的遊戲，不過它的玩法很特別，是採用旋轉圖塊的方式來進行，，
關卡內容包含歷史、文化、自然、動物、科技等多種不同的領域，並在每個主題當中加入新的謎題機制，讓圖塊的移動難度更高！目前開放 100 個關卡可免費遊玩，想要挑戰更多，可再考慮付費解鎖，或是下載另一款以自然為主題的「Shape Fold Nature」就可以再玩更多啦！兩款遊戲的連結都會在下方提供給大家。
轉來轉去的拼圖方式是一種蠻新鮮有趣的遊戲體驗，喜歡拼圖的朋友，一起來玩看看吧！
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Shape Fold 軟體語言：英文 開發人員：Bikas 官方網站：http://www.bikas.net/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載：
Shape Fold：iPhone 版本、Android 版本
Shape Fold Nature：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
開啟遊戲後，直接就可看到關卡主題列表。前十個主題開放免費玩。
進入關卡後，會有手指引導教學。跟著手指的示範移動圖塊，將它們拼成一個完整的圖形。
每個主題都有 10 個關卡，但必須依序挑戰。
隨著關卡的推進，圖塊會越來越細碎，難度越來越高！
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100 關都玩完的話，可下載「Shape Fold Nature」，共有 60 個關卡可以免費玩哦！