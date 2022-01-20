「Shape Fold」旋轉拼圖遊戲，在大腦迷路之前完成它吧！

「Shape Fold」是一款拼圖類的遊戲，不過它的玩法很特別，是採用旋轉圖塊的方式來進行，，

在關卡中圖形被拆解成各種的小圖塊，而且分別都被釘在某個線形路徑上，有些圖塊甚至還會互相連結接在一起，玩家要做的就是移動這些被限制在特定範圍的圖塊，將它們一一的擺回正確的位置！

關卡內容包含歷史、文化、自然、動物、科技等多種不同的領域，並在每個主題當中加入新的謎題機制，讓圖塊的移動難度更高！目前開放 100 個關卡可免費遊玩，想要挑戰更多，可再考慮付費解鎖，或是下載另一款以自然為主題的「Shape Fold Nature」就可以再玩更多啦！兩款遊戲的連結都會在下方提供給大家。

轉來轉去的拼圖方式是一種蠻新鮮有趣的遊戲體驗，喜歡拼圖的朋友，一起來玩看看吧！

遊戲畫面：

開啟遊戲後，直接就可看到關卡主題列表。前十個主題開放免費玩。





進入關卡後，會有手指引導教學。跟著手指的示範移動圖塊，將它們拼成一個完整的圖形。











每個主題都有 10 個關卡，但必須依序挑戰。





隨著關卡的推進，圖塊會越來越細碎，難度越來越高！









100 關都玩完的話，可下載「Shape Fold Nature」，共有 60 個關卡可以免費玩哦！