「Circles.Gallery」CC 授權的幾何圖形創作工具

       

「Circles.Gallery」是一個提供線上製作幾何圖形的免費工具，雖然只是一些圓形、三角形、弧形所組成的圖形，但卻可以呈現各種千變萬化的樣貌，，

看起來時尚又有質感，無論是要運用在設計上還是單純印出來裱框都相當好看！

網站提供的自訂項目有很多細節，包含格子的大小、間距、背景的密度、使用的顏色、加入陰影、邊框、圖形形狀、格子的數量、整體圖片的尺寸等，每一個環節都開放讓使用者進行設定，自由度可說是極緻的高。

不過看到這兒，有選擇障礙的朋友是不是又想轉台了呢？別急別急，網站除了有提供隨機產生的功能外，還有多種不同的主題配色方案可以選擇，喜歡粉嫩的、復古的、明亮的、溫暖的，還是有未來感的……等，全都可以在裡頭找到，重點是每一款配色都好好看！

製作完成後，就可以直接將圖片保存到電腦中使用，產出的圖片採 CC 授權，標註來源就能自由的使用，但免費版本只能下載到一般的解析度，若想要輸出做為空間佈置使用的話，網站還有提供付費方案，可取得更高解析度的檔案唷！

 
  • 網站名稱：Circles.Gallery
  • 網站網址：https://www.circles.gallery/create
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，就會自動隨機生成一組圖片，在左側邊欄中，可手動調整各項目的數值設定。



    讓我們把左側邊欄的項目拉近看。可以選擇想要使用的圖形、設定主背景色，想要放入的顏色、背景顏色、圖形重覆程度、密度、間距、邊框、陰影等。



    「Grid size」裡有多種的圖形尺寸可以選擇。



    有選色困難的朋友，可到最上方的「Select a color scheme」中，找到多種不同的配色方案。



    「Randomize everything」可隨機產生各種不同的幾何圖形。如果當前的設定都覺得不錯，只是想變換不同的排列組合，可點擊「Redraw art with this config」。



    編輯完成後，就可以點擊下方的「Download」。



    選擇「Reqular Quality」再點擊「Continue」。



    就可以點擊「Downlaod」將圖檔下載回來囉！

    最後更新：01-20, 2022 下午 12:38

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