虎年過年玩什麼？就用「ずぼんぼ」來場家族間的大亂鬥吧！

       

令人興奮不已的農曆春節就要到來，以往過年不是打麻將就是玩撲克牌，現在大概就是變成人手一機各玩各的吧！人與人之間的關係都越來越淡薄了，，

今年過年不如就用「ずぼんぼ」跟家人親戚來場看誰飛高高的大亂鬥吧！

「ずぼんぼ」是一種日本江戶時代的傳統玩具，外觀大多都會加上老虎或是舞獅的造型，用紙張來製作，並在四隻腳的地方使用小貝殼、錢幣來增加一點垂綴感（自己製作時，也可以使用迴紋針、鈕扣等不過重的小東西），製作好後再使用扇子對其搧風，只要角度、力道配合的好，「ずぼんぼ」就會向上飛起來。

想要飛得高，在製作方面可不能馬虎，搧風的技巧也要恰到好處，比賽時記得先在牆上標記刻度才能知道誰飛得比較高哦！至於「ずぼんぼ」要如何製作呢？日本的松戶巿立博物館網站上就有提供 PDF 檔可以下載，除了有老虎、舞獅兩種樣式可選擇外，也可以下載著色的版本給小朋友自己上色哦！有興趣的朋友可以來看看如何下載。

 
  • 網站名稱：ずぼんぼ
  • 網站網址：https://www.city.matsudo.chiba.jp/m_muse/zubonbo.html
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，在下方就可以看到關於「ずぼんぼ」的介紹。全都是日文，讓我們使用滑鼠右鍵將網頁翻譯轉成中文比較看得懂。



    再往下滑，「樣本」的地方就可以看到製作出來成品的樣子。



    再繼續往下，就可以看到下載的地方囉！Shishi 就是舞獅、Tora 是老虎，分別都有己上色版本與著色版本可以選擇。如果不知道如何組裝，還有提供「製作方法」可以下載來看哦！



    開啟 PDF 檔後，就可以在右上角選擇儲存或列印。

    最後更新：01-20, 2022 下午 3:37

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