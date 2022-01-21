「Kobadoo」記憶遊戲，逐一堆疊的訊息你能正確的記下順序嗎？

       

「Kobadoo」是一款線上的記憶遊戲，不需要安裝或註冊就能玩，而且完全免費！使用手機或電腦都可以玩，，

它提供 3 種遊戲模式，可選擇使用表情符號國旗數字來進行。

遊戲會依序顯示幾個項目，在下個畫面中，再讓玩家從數十個選項裡，依剛剛出現的順序選出，正確即可進入下一關。一開始只會有 2 個項目，隨著關卡的推進，將會慢慢的增加需要記憶的數量，變得越來越有挑戰性！

這個遊戲除了可考驗玩家的記憶能力外，同時也可以幫助訓練短期記憶唷！玩家平均可達 Level 9，而玩家中的最高記錄為 Level 26，我個人的最佳紀錄是在表情符號模式中，到達 Level 13，不知道各位的成績如何呢？一起來挑戰看看吧！

 
  • 網站名稱：Kobadoo
  • 網站網址：https://www.kobadoo.com/
    •  

    遊戲畫面：

    開啟網頁後，可在上方選擇想要使用的遊戲模式，表情符號、國旗或數字。接著點擊「Start Game」。



    以表情符號為例，遊戲開始時會在畫面中依序出現兩個表情符號。



    接著就會顯示數十個表情符號，讓你從中依剛剛的順序將那兩個表情符號點選出來。



    點擊正確即可進入下一個關。



    遊戲可以一直進行，直到你出錯為止。按錯時，會以「紅底」警示、「綠底」標示正確選項。



    然後就會結束該回合的挑戰囉！



    國旗跟數字感覺也不是太容易啊～～～

    最後更新：01-21, 2022 上午 11:53

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