「Kobadoo」記憶遊戲，逐一堆疊的訊息你能正確的記下順序嗎？

「Kobadoo」是一款線上的記憶遊戲，不需要安裝或註冊就能玩，而且完全免費！使用手機或電腦都可以玩，，

它提供 3 種遊戲模式，可選擇使用來進行。

遊戲會依序顯示幾個項目，在下個畫面中，再讓玩家從數十個選項裡，依剛剛出現的順序選出，正確即可進入下一關。一開始只會有 2 個項目，隨著關卡的推進，將會慢慢的增加需要記憶的數量，變得越來越有挑戰性！

這個遊戲除了可考驗玩家的記憶能力外，同時也可以幫助訓練短期記憶唷！玩家平均可達 Level 9，而玩家中的最高記錄為 Level 26，我個人的最佳紀錄是在表情符號模式中，到達 Level 13，不知道各位的成績如何呢？一起來挑戰看看吧！

遊戲畫面：

開啟網頁後，可在上方選擇想要使用的遊戲模式，表情符號、國旗或數字。接著點擊「Start Game」。





以表情符號為例，遊戲開始時會在畫面中依序出現兩個表情符號。





接著就會顯示數十個表情符號，讓你從中依剛剛的順序將那兩個表情符號點選出來。





點擊正確即可進入下一個關。





遊戲可以一直進行，直到你出錯為止。按錯時，會以「紅底」警示、「綠底」標示正確選項。





然後就會結束該回合的挑戰囉！





國旗跟數字感覺也不是太容易啊～～～