「Papertag」實體筆記本也可使用的數位書籤連結工具

       

在電腦上做筆記，如果想要連結各種的資訊都十分的容易，我們可以直接將網頁連結、圖片或是各種檔案的路徑直接貼到 Word 檔、記事本或其它的筆記軟體當中，，

隨時都可以點開來使用，但若是手寫實體的筆記本，想要連結更多的資訊，就相對沒那麼方便。

這邊就要來介紹給大家一款蠻有趣的「Papertag」，它是一款可以讓實體筆記本更加活用的工具 App，只要使用 4 位數的代碼，就能與任何內容做連結，包含文字、網址或是照片、影片都沒問題。

它的使用方式就像是書籤一般，在網路上找到需要的資訊時，只要使用分享的功能就可以快速的建立書籤並獲得一組代碼，接著在實體筆記本上寫上它專屬的代碼後，下回需要時，打開 App 輸入代碼，就能立即找到相關的資訊囉！

目前只開放 Android 手機下載使用，未來還會推出 iOS 版本，有興趣的朋友就請持續追蹤官網上的後續消息吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Papertag
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Digitalbore OU
  • 官方網站：https://www.papertag.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Papertag」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    使用方法：

    初次開啟 App，會有一些相關的介紹說明，點擊「Next」看到最後。使用「Papertag」必須註冊帳號，這樣就不需擔心所建立的書籤會遺失囉！可選擇使用 Email 或 Google 帳號來註冊。



    建立書籤的方式有兩種，一種可在 App 內點擊右下角的「+」，即可手動輸入連結、文字或是加入圖片。



    新增時，在左上角會自動配給一組 4 位數的代碼，也可手動修改成其它想要的代碼內容。



    最後點擊「save」即可保存書籤。



    另一個建立的方法是透過「分享」，在分享項目列表中點開「更多」就可以找到「Papertag」。按下後即可自動建立，同樣按下「save」保存就 ok 囉！



    取得代碼後，就可以將它寫入你的筆記本當中，當下回翻閱時，想看看相關的資訊，就可以打開「Papertag」輸入代碼找到它了！



    在下方切換到「List」可查看所有建立的書籤，直接點擊也可以打開來看哦！

    最後更新：01-21, 2022 下午 1:07

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