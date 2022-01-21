帶動氣氛的好幫手！「Confetti Celebration」按下按鈕就為你歡呼、撒紙花！

有時候現場舉辨的活動會有不如電視節目那麼熱鬧的感覺，有一部份的原因是因為少了一些帶動現場氣氛的罐頭音效，之前就有介紹過像「Instant Buttons」這樣的音效按鈕 App，，

裡頭就有包含多種不同的情境音效，只要在適當的時機點按下去，就能為活動增添更多歡樂的氣氛。

但如果你只需要一些歡呼的音效，倒是不用特別下載 App，只要打開「Confetti Celebration」這個網站就能獲得！它是一個功能很簡單的網站，手機、電腦都可以開，網頁上只有一個名為「Celebrate」的按鈕，按下去後就會立即聽到歡呼聲，畫面上還會噴出五彩繽紛的紙花。

若想要更加熱鬧一些，只要連續重覆的按下按鈕，就能製造出眾星拱月的效果唷！感覺相當不錯，除了可以運用在活動之外，如果私底下覺得情緒低落需要被鼓勵一番的話，也可以打開網站立即被歡樂的感覺包圍哦！

網站名稱：Confetti Celebration 網站網址：https://ubershmekel.github.io/celebrate/

操作畫面：

開啟網頁後，點擊「Celebrate」即可聽到歡呼聲及看到撒紙花的效果。點擊右下角的按鈕可以切換淺/深色背景。





連續重覆的點擊按鈕，就可以疊加各種不同歡呼聲以及撒出更多的紙花，聽起來會更爽快唷！