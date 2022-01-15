Caricaturer.io 漫畫頭像線上繪製工具，可一次產出超過 60 種不同風格的漫畫作品！

       

Caricaturer.io 是一個可以將照片裡的人像轉換成漫畫風格頭像的線上工具，不過與以往介紹過的漫畫頭像產生器風格完全不同，它的作品有更強烈的戲劇性與誇張的效果，，

會將臉部的各種特徵強化呈現，很像在某些景點會遇見的街頭畫家的畫風。

透過 AI 與深度學習技術，網站可辨識出照片中的人臉並進行轉換，目前可產出多達 64 種不同風格的漫畫頭像唷！支援 PNG、JPG 及 JPEG 格式，大小在 5000×5000 之內的照片檔。不需註冊即可使用，不過未註冊的話只可以下載到其中 8 種的漫畫頭像而且尺寸較小的圖檔。

若要註冊的話也不會很繁雜，只需要輸入 Email 與設定密碼，再經過 Email 認證後，就可以完成註冊。登入後再使用就可以獲得完整的 64 種漫畫頭像，但頭像的產出似乎得花費不少時間，在完成時將會使用 Email 來通知，所以丟入照片後就可以先去做別的事啦～等待收到通知再回來查看成果即可。

 
  • 網站名稱：Caricaturer.io
  • 網站網址：https://caricaturer.io/
    •  

    操作畫面：

    打開網頁後，點擊「Upload an Image」選取照片，或直接將照片拖曳到白色區塊中即可上傳。



    未註冊的話，只能獲得其中 8 種的漫畫頭像，點擊「Download」即可下載。



    點擊右上角的「Sign up」，輸入 Email 並設定 8 位數字密碼即可進行註冊，創立帳號後，需再到 Email 中進行認證才可正式登入使用。



    註冊登入後使用，丟入照片後就會看到如下圖的處理中畫面，上面有個小提醒說明，待頭像生成後，會使用 Email 通知，所以在製作期間，關閉或離開網頁都沒關係。

    最後更新：01-15, 2022 下午 2:00

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