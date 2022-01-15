「Alwane」輸入網址、CSS 代碼，輕鬆提取網站配色！

       

有沒有曾經逛到某個網站，覺得它的配色也太美了，好想將這樣的配色保存下來做為未來設計時的參考呢？但大多時候都會選擇直接用截圖來保存吧！這邊要介紹給大家一個新的線上工具「Alwane」，，

只要將網址或是現有的 CSS 代碼貼入，就能在數秒內提取其中的配色組合並自動生成調色盤。

預設會用色系主題來排列組合這些取出的色彩，例如你可以看到在這個網站中用到了哪些不同的灰色系、哪幾種的紅色系等顏色，並可從中刪除一些不需要的單色或將某個色系直接移除，甚至可自訂顏色主題的名稱，當全數都調整好，最後就能再轉換為 CSS 或 SASS 代碼，將這個配色組合給完整且精確的保存下來。

當然，如果只需要其中幾個特定的顏色，也可以直接複製它的 HEX 色碼來使用唷！對於設計人員來說，應該是個不錯的輔助工具，提供給大家參考囉！

 
  • 網站名稱：Alwane
  • 網站網址：https://alwane.io/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在左上角的位置輸入網址，或者也可以輸入 CSS、HEX 代碼，再按下「extract colors」，就能在右側看到從中提取出的調色盤。



    往下滑還可以看到更多不同色系所使用到的各種顏色，每個顏色都有提供 HEX 色碼可以直接複製使用。



    將滑鼠移到某個顏色上方，就可以點擊「x」移除該色。若整個色系都不需要的話，可點擊色系區塊右上角的「…」即可整個移除。



    最後可在左下角選擇想要保存 CSS 或 SASS 代碼，再由上方切換為「Code」模式後，點擊「copy」將代碼複製下來保存。

    最後更新：01-15, 2022 下午 12:26

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