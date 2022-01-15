超可愛又療癒！「Meow Tower」玩數織拼圖幫貓貓買家具

「Meow Tower」是一款超可愛又療癒的數織拼圖遊戲，遊戲的畫風超級 Cute 而且還有好多的貓咪在裡頭等著玩家來收集。不過貓咪可都是很有個性的，必須提供一貓一層的專屬房間，，

並且依照牠們的要求進行佈置，才能讓貓咪們安心的住下，提高與牠們的親密度！

不過想要在遊戲的家具店中採購家具得用「黃金罐罐」來換取，而「黃金罐罐」只能在關卡過關時才能獲得，所以為了完成可愛貓貓們的願望清單，玩家們就努力的破關吧！遊戲關卡相當的豐富，前期的關卡都十分簡單，就算是初次接觸數織的玩家也能輕鬆的掌握。

遊戲還設計了許多與貓咪對話的機會，當達成貓咪的願望時，就能推動一些劇情的發展，或許還可以從中聽到一些有趣的秘密哦！不過遊戲的語言目前還不支援繁體中文，只提供英文、日文、韓文以及俄文可選擇，對以上語言不拿手的話，閱讀故事就會比較辛苦啦！但貓貓還是很可愛的～提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Meow Tower 軟體語言：英文,日文,韓文,俄文 開發人員：Studio Boxcat 官方網站：https://boxcat.notion.site/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的畫風真的可愛到炸裂！初次開啟遊戲只要跟著貓咪的指示走，就能了解該如何進行囉！





一開始第一隻貓咪 Momo 會先閒聊一下，接著就會進入遊戲的教學。初學者不用擔心，這邊會解說的相當詳細，甚至還會教一個解謎的小撇步哦！





跟著教學完成第一個關卡後，就可以看到隱藏在謎題下方的圖片，並獲得「黃金罐罐」。





當獲得的罐罐數量足夠時，就可以到左下角的家具店裡購買貓咪們需要的家具。





每回幫貓咪達成願望按下「Complete」時，就可以看到一段趣味的故事。









在貓咪相簿中可以看到目前已收集到的貓咪照片，點入還可以查看牠的相關資料，透過達成貓咪的願望還可以提升親密度哦！





隨著遊戲的進行，可以陸續的解鎖更多的房間，並迎來更多的新貓咪。





但遊戲有「畫筆」的使用限制，每挑戰一回關卡就會花費一支筆，用完時只能暫時休息等待遊戲自動補滿，若連網路玩的話，也可以透過觀看廣告來獲得 6 支筆哦！