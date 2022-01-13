「PaintSnap」一鍵將照片變成畫！從現實主義到印象派，獨一無二的隨機創作！

       

現在有很多的線上服務或是 App 都可以使用一些藝術濾鏡，輕鬆就能將照片變成一幅畫作，甚至可以選用不同的畫家風格，，

無論是要梵谷、畢卡索、孟克還是葛飾北齋，基本上透過 AI 技術通通都能一鍵轉換。

而本篇要介紹的「PaintSnap」所提供的照片藝術化功能，也有些類似，不過它並不以特定的畫家風格為主，而是讓 AI 演算法隨機生成，即使使用同一張照片，套用同一個「Impressionist Level」（印象派等級），也都會創作出略有不同的畫作，因此可說每一次的創作都是獨一無二的。

使用者只要將照片選入或是拍攝一張照片，程式就會自動將照片轉換成畫作，並可依需求設定「Impressionist Level」，從 0~4 級，級數越低畫作的風格就會越接現實主義，反之則會更往印象派移動。

完成編輯後，可將照片畫保存為靜態圖片，也可以選擇保留繪圖過程動畫的 MP4 或 GIF 動態圖檔，讓照片的分享更有樂趣唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：PaintSnap
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Inspired Bits LLC
  • 官方網站：https://getpaintsnap.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PaintSnap」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    使用方法：

    開啟程式後，可使用左下角的「相機」拍照，或由右下角開啟「相簿」選取照片。



    接著就會自動套用等級 1 來作畫，可在下方手動設定想要的印象派級別，數字越大越印象派哦！



    點入右上角的設定，這邊可以選擇動畫的類型，還有影片的格式。另外下方的「Paint Faces in Detail」是預設勾選的，如果使用無人臉的照片，可以取消勾選，會獲得更好的繪圖效果哦！



    最後就可以選擇要儲存照片、動態影像或是直接分享出去。



    至於「Paint Faces in Detail」有使用跟沒使用會有什麼差別呢？下面可以看到，左圖有使用的狀況下，可以保留更多臉部的細節，右圖沒有使用就會比較模糊，提供給大家比較一下囉！

    最後更新：01-13, 2022 下午 3:48

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