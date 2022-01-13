「MESH·Y」多層次漸層背景產生器，有超多不同漸層樣式可選擇！

「MESH·Y」是一個專為設計者準備的線上背景產生器，可以產出各式各樣千變萬化的漸層背景。網頁上有提供 6 款預設的配色模版，每個模版都包含 4 種不同的顏色組合，，

可直接點擊套用，或者也能調整其中幾個顏色，甚至手動設定其它自己喜歡的顏色組合。

選定顏色後，按下「生成」按鈕就能隨機獲得一張令人驚豔的漸層背景，如果當前的漸層樣式不太滿意的話，只要按下「隨機」按鈕就可以再獲得另一種漸層樣式，可以無限制的一直換一直換，換到最順眼的那一款。

當找到命中注定的那一張漸層背景後，就可以將它保存為 PNG 檔來做後續的使用，而且圖檔大小還可以自由設定，最大長寬可達 3000×3000，有漸層背景素材需求的朋友可以來試試哦！

操作畫面：

在網頁右側有列出 6 種預設的配色模版，可以直接點擊套用。





套用後，可點擊上方的色票更換不同的顏色，如果想要自定其它的配色組合，也可以直接點擊色票開啟選色器來做設定。









若有重新選色，要按下「Generate」才會產出新的漸層背景。





如果覺得當前的漸層樣式不太好看的話，也只要按下「Randomize」按鈕，就能再隨機更換另一種漸層樣式囉！









當找到最順眼的那一款後，就可以按下「Save」，設定好需要的大小後，按下「Download PNG」保存為 PNG 圖檔。