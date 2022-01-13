單字版 1A2B 遊戲！「WORDLE」只有 6 次機會，你能猜得出來嗎？

       

說到 1A2B 大多數的人應該都知道指的就是猜數字遊戲吧？由玩家雙方各設定一組 4 位數字的密碼，然後透過輪流問答，「A」代表數字與位置都正確，，

「B」則是數字對但位置不對，依每回獲得的線索來猜出對方的數字。

而「WORDLE」則可說是單字版 1A2B 遊戲，玩家要猜的是由 5 個英文字母所組成的單字，當字母對位置也對時，就會將該字母標示為「綠色」，字母對但位置不對則為「黃色」，都不對的話就會標示為「灰色」。

透過字母顏色的線索，玩家就可以一步步推敲出謎底單字，不過開發者每回只給玩家 6 次的猜題機會，而且還不能輸入隨便字母，輸入的必須是存在的單字才會進行判斷，難度好高啊～～～（但也可能是本人腦內單字量太少的緣故啦😌）

「WORDLE」本身是一個網頁版的遊戲，基本上每天都只能玩一題，不過實際上挑戰後，會出現一個倒數計時器，顯示下一次開局的時間。如果不想受此限制的話，使用 iPhone 的朋友，可以去下載「Word Scholar」這款 App，玩法是一樣的，只是它可以立即開新局，字庫有超過 17,000 個字，有興趣的朋友可試試。

 
  • 網站名稱：WORDLE
  • 網站網址：https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/
    •  

    WORDLE 遊戲畫面：

    進入網頁時，會看到詳細的玩法教學，按下「x」即可正式開始。



    使用下面的虛擬鍵盤或透過電腦鍵盤來輸入皆可。



    輸入後，按下「ENTER」鍵就會進行判斷。接著就可以依獲得的線索來猜測可能的單字，或者也可以輸入其它的單字來試著找出可能包含的字母。



    每個單字都只有 6 次的猜題機會，如果用完還沒猜出來，就會顯示答案並結束遊戲。在結束畫面中會顯示下一個開局的倒數時間，等不及的話，就下載「Word Scholar」吧！



    Word Scholar 遊戲畫面：

    「Word Scholar」的玩法與「WORDLE」一樣，輸入單字後，按下「submit」即可進行判斷。同樣會使用「綠色」代表完全正確，「黃色」為字母對、位置不對，「灰色」為完全不對。無論有無成功猜出，都可以再繼續挑戰下一局哦！

    最後更新：01-13, 2022 上午 11:45

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