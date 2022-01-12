網頁逛到一半想彈琴？「Chrome Piano」給它裝起來！開新分頁就能彈
有沒有曾經在瀏覽網頁時，突然靈感乍現很想彈個琴，但手邊卻沒有鋼琴可以用？我想「Chrome Piano」就是為此而生的 Google Chrome 瀏覽器擴充功能吧！😏
安裝好「Chrome Piano」後，，
如果只是單純想要聆聽一點鋼琴音樂，只要打開樂譜，就可以找到數十首的音樂清單，直接就能播來聽，另外也可以在空白的樂譜上進行創作，就算是隨興的輸入一些字母與數字，也能帶來意想不到的樂趣哦！
不過比較可惜的是你的創作並不會被自動保存，如果想要保留的話，可以將其複製到電腦的記事本或 Word 檔中儲存，下回就能再貼上重播了。
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Chrome Piano 軟體版本：1.0.2 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：2.21MiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
之後開啟新分頁時，就可以看到如下圖的畫面。在左上角會放置「Google 搜尋列」可使用。若想彈琴的話，點開「Turn On」就可以開始彈囉！
點擊右側的「Rec」可錄音，按下「Stop」就可以點擊「Play」播放剛剛所錄製的音樂。
點擊右上角的「Open Music Sheet」可以從下拉選單中，選擇想要聆聽的音樂歌曲。
選定後，就可以在畫面中看到它的樂譜，按下「Play Song」即可播放。
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將選單切換回「Select」下方就會還原為空白樂譜，此時就可以自己手動輸入，透過「空格」或是其它的標點符號，可以調整音符的間隔，另外在字母兩側加入「[」及「]」可以產生連音的效果（例如[sdf]），不過這些使用技巧開發者都沒有特別說明，大家可以自己亂玩看看哦！