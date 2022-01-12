網頁逛到一半想彈琴？「Chrome Piano」給它裝起來！開新分頁就能彈

有沒有曾經在瀏覽網頁時，突然靈感乍現很想彈個琴，但手邊卻沒有鋼琴可以用？我想「Chrome Piano」就是為此而生的 Google Chrome 瀏覽器擴充功能吧！😏

安裝好「Chrome Piano」後，，

開啟新分頁就可以看到一排琴鍵，打開開關後，就能直接使用滑鼠點擊彈奏，或是按下琴鍵上所標示的數字或字母，就能彈奏出音符。還有提供簡單的錄音功能，可以將所彈出來的音樂錄製起來再播放重聽。

如果只是單純想要聆聽一點鋼琴音樂，只要打開樂譜，就可以找到數十首的音樂清單，直接就能播來聽，另外也可以在空白的樂譜上進行創作，就算是隨興的輸入一些字母與數字，也能帶來意想不到的樂趣哦！

不過比較可惜的是你的創作並不會被自動保存，如果想要保留的話，可以將其複製到電腦的記事本或 Word 檔中儲存，下回就能再貼上重播了。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Chrome Piano 軟體版本：1.0.2 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：2.21MiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





之後開啟新分頁時，就可以看到如下圖的畫面。在左上角會放置「Google 搜尋列」可使用。若想彈琴的話，點開「Turn On」就可以開始彈囉！





點擊右側的「Rec」可錄音，按下「Stop」就可以點擊「Play」播放剛剛所錄製的音樂。





點擊右上角的「Open Music Sheet」可以從下拉選單中，選擇想要聆聽的音樂歌曲。









選定後，就可以在畫面中看到它的樂譜，按下「Play Song」即可播放。





將選單切換回「Select」下方就會還原為空白樂譜，此時就可以自己手動輸入，透過「空格」或是其它的標點符號，可以調整音符的間隔，另外在字母兩側加入「[」及「]」可以產生連音的效果（例如[sdf]），不過這些使用技巧開發者都沒有特別說明，大家可以自己亂玩看看哦！