「soundrop」你的專屬環境音食譜，12 種聲音任你配！

「soundrop」是一個用食譜來做為發想概念的環境音播放工具，將每一種環境音視為一種單一的食材，而每一種食材要加多少的份量，，

料理的人可以自由決定。當你調配出最適合自己的環境音食譜時，還可以將這套食譜複製後，分享給其他的人使用唷！

網站上提供 12 種聲音食材，包含咖啡廳、辦公室、圖書館這類特定場景的選項，也有雨聲、雷聲、風聲、海浪聲、風鈴聲等可以搭配選用，每一種聲音的音量大小都可以依需求來設定，共有 10 級可選擇。

設定好後，在網頁下方就會寫下你的環境音食譜，例如「很強烈的圖書館，厚重的雷聲，再加上一點點的風聲及一點點的風鈴聲」，當然網站上是用英文來呈現，只要將這段食譜複製給其他人，或是將這段食譜保存起來，下回就可以直接使用它來聽取同樣的環境音組合囉！食譜的概念蠻有趣的，平時有在聽環境音的朋友，可以來嘗試看看。

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到 12 種的環境音選項，點擊即可加入，並可各別調整它們的音量大小。





往下滑就可以看到你的專屬食譜內容，可點擊下方的「複製」按鈕，將食譜複製起來，要分享給其他人或自己保存都可以。





之後，只要將食譜貼到網站右上角的「搜尋欄」中，按下「Enter」就可以聽到一模一樣的環境音組合囉！