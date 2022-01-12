「soundrop」你的專屬環境音食譜，12 種聲音任你配！

       

「soundrop」是一個用食譜來做為發想概念的環境音播放工具，將每一種環境音視為一種單一的食材，而每一種食材要加多少的份量，，

料理的人可以自由決定。當你調配出最適合自己的環境音食譜時，還可以將這套食譜複製後，分享給其他的人使用唷！

網站上提供 12 種聲音食材，包含咖啡廳、辦公室、圖書館這類特定場景的選項，也有雨聲、雷聲、風聲、海浪聲、風鈴聲等可以搭配選用，每一種聲音的音量大小都可以依需求來設定，共有 10 級可選擇。

設定好後，在網頁下方就會寫下你的環境音食譜，例如「很強烈的圖書館，厚重的雷聲，再加上一點點的風聲及一點點的風鈴聲」，當然網站上是用英文來呈現，只要將這段食譜複製給其他人，或是將這段食譜保存起來，下回就可以直接使用它來聽取同樣的環境音組合囉！食譜的概念蠻有趣的，平時有在聽環境音的朋友，可以來嘗試看看。

 
  • 網站名稱：soundrop
  • 網站網址：https://naim30.github.io/soundrop/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以看到 12 種的環境音選項，點擊即可加入，並可各別調整它們的音量大小。



    往下滑就可以看到你的專屬食譜內容，可點擊下方的「複製」按鈕，將食譜複製起來，要分享給其他人或自己保存都可以。



    之後，只要將食譜貼到網站右上角的「搜尋欄」中，按下「Enter」就可以聽到一模一樣的環境音組合囉！

    最後更新：01-12, 2022 上午 11:58

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。