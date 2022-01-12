塊陶啊！「Flying Fish」魚魚大冒險彈射遊戲

       

「Flying Fish」是一款以可愛魚魚為主角的冒險遊戲，每回合都會從魚被丟到熱鍋裡展開序幕，玩家的任務就是要幫助魚魚逃離被煮熟的厄運，，

利用彈射的技巧，搭配各種生活中常見的物品，讓魚魚能夠順利返回大海的懷抱。

目前已有超過 100 多個關卡，每個關卡中會遇到的物品組合都不同，有些是被懸吊起來會來回晃動的（像是海灘球），有些是一撞就會飛走的不固定物品（例如酒瓶），有些則會隨著軌道移動（像是烤麵包機），只要讓魚魚彈射觸碰到這些物品，就可以藉由黏在物品上的特技一步步移向大海。

雖然玩法不變，但隨著遇到的物品不同，將會面臨各種不同的挑戰！一旦不小心沒黏好，或是衝力過猛，就有可能會在中途掉到地面上而失敗唷！在遊戲的過程中還可以收集到金幣，這些金幣將可以用來隨機解鎖更多不同的角色，像是可愛的海豚、兇猛的鯊魚，也有一些已經被煮熟的炸蝦或是被料理過的握壽司等趣味的角色。不過免費遊戲難免會穿插廣告，離線玩可解決這個問題，有興趣的朋友可以一起來玩看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Flying Fish
  • 軟體語言：簡體中文,英文,日文,韓文
  • 開發人員：JoyPac
  • 官方網站：https://joypacgames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點擊將魚丟入鍋中，接著依照教學的指示，向前拖曳出彈射箭頭。



    接著將手放開後，魚魚就會彈射出去，越過終點線即可返回大海過關囉！過關時可獲得金幣獎勵外，也可以累積小魚能量，集滿後可透過觀看廣告來解鎖新的特殊角色。



    在開始畫面上方可以看到目前的關卡進度，如果順利到達最右側的關卡，就可進入下一個場景囉！第二個關卡就會開始出現一些生活物品，黏在它們之上，透過各種搖擺、晃動等，最後一樣可以抵達終點。



    關卡中會出現許多不同的物品，圓形的鍋蓋、時鐘通常都是會受重力影響而旋轉，不過有些像酒瓶、酒杯、茶壺之類的物品，就只是單純擺放在桌上，撞到就會倒，必須抓準時機二次彈射到下一個物品之上。



    在移動的過程中，也有很多機會可以收集到金幣，儘可能的將它們通通拿下吧！如果不小心掉落到地面，這個關卡就必須重來囉！



    在首頁右下角可點入「船」，可使用金幣來隨機釣到新角色。



    點擊左下角的「魚」即可進入角色選單，可以選用自己喜歡的造型魚。「火爐」的部份就需要觀看廣告才能解鎖哦！

    最後更新：01-12, 2022 上午 10:57

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