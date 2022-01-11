手機、錢包不見了！？快來警政署「拾得遺失物管理系統」找找看！

       

人一生當中，難免都會掉個幾樣東西，手機、平板、筆電、錢包、雨傘……等各式各樣的東西都有可能一個不注意就搞丟了，，

雖然不敢保證所有撿到遺失物的人都會拿到警察局去，但失主還是可以到警察局去碰碰運氣，也許你就是那個幸運兒也不一定。

但全台灣那麼多警察局、派出所，東西也不知道在哪裡掉的又撿到的人也不知道會送到哪裡去，說實在要找起來好像也不簡單！不過其實你知道嗎？我們的內政部警政署有提供一個「拾得遺失物管理系統」可以讓我們在線上查詢到全台各地所有拾得的遺失物紀錄唷！

如果知道大概遺失的縣巿地區，可以透過「受理單位」來篩選，沒把握的話，只要輸入「驗證碼」就可以直接列出半年內全台所有的拾得物招領公告，再從中去尋找有可能的紀錄，也是一個方法。畢竟為了避免有心人士盜領，拾得物的公告內容都不會寫得太詳細，只要覺得有可能是自己遺失的東西，就可以去詢問看看，或許就能讓心愛的物品重新回到你身邊哦！

我們也可以從網站上的「拾得人領回網路公告」中得知，目前有 200 筆的拾得物是沒有人來領回的，這些物品在公告招領期滿，無人認領的狀況下，就會歸拾得人所有，其中有很多都是新台幣，也有手機、平板、手錶等物品，如果當初遺失的人有到這個網站上來找找看，也許就能物歸原主了。

最後，希望大家這一輩子都不需要到這個網站上來找東西，所有的個人物品都能緊緊的跟隨唷！🖖

 
  • 網站名稱：拾得遺失物管理系統
  • 網站網址：https://op2.npa.gov.tw/NM107-512Client/OP02A01Q_01.jsp
    •  

    操作畫面：

    開啟網站後，可使用「受理單位」來進行篩選，不確認掉在什麼地方的話也可以不設定。大略的設定一下公告日期，其餘的欄位就建議不要設定，避免漏掉了可能的紀錄。接著輸入驗證碼後，按下「查詢」。



    數秒後就可以在下方看到相關的拾得物公告，在右側的「公告內容」可以大概知道拾得物的內容，覺得有可能的可再點入查看，並進一步到現場進行確認，是的話就恭喜啦！不是的話，也不要太灰心，可以過幾天再來查看看。



    如果半年前也曾經當過好心人，將撿到的東西送到警察局或派出所，也可以到「拾得人領回網路公告」中查詢看看，當初的撿到的東西失主是否已領回或已被公告可由拾得人領回唷！

    最後更新：01-11, 2022 下午 3:25

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