「WiFi Card」將無線網路帳密轉為 QR code，一掃即連免輸入！

       

無線網路大概是現在餐廳、咖啡廳等店家提供的基本服務，讓前來消費的顧客都能在店內輕鬆的使用網路，無論是要分享用餐訊息、打卡還是工作都能更加無後顧之憂。

既然都要免費提供給顧客使用，，

若能讓人更容易連線，省去找尋 WiFi 帳號、輸入密碼的步驟，應該可以更讓人感到貼心吧！「WiFi Card」就是一款可以直接將無線網路帳密轉為 QR Code 的線上服務，只需事先將無線網路的帳密設定好，它就能直接產生一組 QR Code 卡片，顧客只需掃描就能立即連線，相當方便！

卡片的樣式提供直式與橫式兩種選擇，並有多國語言可以選用，預設在卡片上會顯示 QR Code 外，也會將網路名稱、密碼一併顯示，讓無法掃描或是使用筆電的顧客，一樣可以透過手動來輸入。只要將產出的 QR Code 卡片列印出來，張貼在店內或菜單上，就能讓顧客更容易看見並使用，省去詢問、手動輸入的麻煩囉！當然，如果家裡也經常會有訪客到來，也可以在家裡貼一張，方便客人來使用唷！

 
  • 網站名稱：WiFi Card
  • 網站網址：https://wificard.io/
    •  

    操作方式：

    開啟網頁後，就可以看到很簡潔的設定頁面。網站上有說明，所輸入的 WiFi 資訊不會被送到伺服器上，並開放原始碼供檢視。



    依序將「網路名稱」及「密碼」輸入後，下方還可以選擇語言，「翻轉」成直式卡片，或隱藏密碼/SSID 等選項，設定完成後，按下「列印」就能將卡片印出來使用。



    如果暫時無法列印，也可以選擇保存為 PDF 檔，之後再將卡片列印出來。

    最後更新：01-11, 2022 下午 12:10

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