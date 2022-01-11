「Tilt & Tile」超燒腦的轉動方塊拼圖遊戲

       

方塊拼圖遊戲有很多種類型，不過像「Tilt & Tile」這樣透過轉動方塊的操作方式倒是不常見，即使是簡單到不行的關卡也會有讓人轉到暈頭轉向的可能唷！

遊戲目前依難度分為三個關卡包，，

從 5×5、6×6 到 7×7 的遊戲空間，未來還準備推出 8×8 的關卡，讓玩家可以挑戰更多不同的難題！每個關卡都有最少步數做為挑戰目標，如果可以在目標內完成就能拿到 3 顆星，隨著步數使用越多，星數就會再依序減少囉！

在關卡中會有個目標形狀，透過轉動方塊，讓所有的方塊完全吻合目標形狀即可過關，不過方塊與方塊必須有接觸點才能旋轉，單一的方塊是無法移動的哦！當有兩個接觸點在同一個方塊上時，選擇旋轉的位置與角度就更加重要了！對自己的邏輯能力、空間感有信心的話，就來一起挑戰吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Tilt & Tile
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Inogamy Studio
  • 官方網站：https://www.inogamy.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Tilt & Tile」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點擊中間的按鈕直接進入第一關。跟著畫面上的小手，將方塊分別旋轉到指定的位置，讓方塊完全吻合底部的形狀即可過關。



    每個關卡都有最少步數目標（Target），達成就能獲得 3 顆星。目標步數越少，其實也代表關卡是簡單的，但經常轉來轉去就不知道自己轉到哪裡去了，這個時候，可以按下方的按鈕重新來過。



    如果卡關的話，可以按下方的「電燈泡」就能獲得一步提示。



    如果覺得太簡單，可以到首頁下方展開更多關卡包，挑戰更進階的關卡。

    最後更新：01-11, 2022 上午 11:07

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。