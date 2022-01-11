「Tilt & Tile」超燒腦的轉動方塊拼圖遊戲

方塊拼圖遊戲有很多種類型，不過像「Tilt & Tile」這樣透過轉動方塊的操作方式倒是不常見，即使是簡單到不行的關卡也會有讓人轉到暈頭轉向的可能唷！

遊戲目前依難度分為三個關卡包，，

從 5×5、6×6 到 7×7 的遊戲空間，未來還準備推出 8×8 的關卡，讓玩家可以挑戰更多不同的難題！每個關卡都有做為挑戰目標，如果可以在目標內完成就能拿到 3 顆星，隨著步數使用越多，星數就會再依序減少囉！

在關卡中會有個目標形狀，透過轉動方塊，讓所有的方塊完全吻合目標形狀即可過關，不過方塊與方塊必須有接觸點才能旋轉，單一的方塊是無法移動的哦！當有兩個接觸點在同一個方塊上時，選擇旋轉的位置與角度就更加重要了！對自己的邏輯能力、空間感有信心的話，就來一起挑戰吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Tilt & Tile 軟體語言：英文 開發人員：Inogamy Studio 官方網站：https://www.inogamy.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Tilt & Tile」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊中間的按鈕直接進入第一關。跟著畫面上的小手，將方塊分別旋轉到指定的位置，讓方塊完全吻合底部的形狀即可過關。









每個關卡都有最少步數目標（Target），達成就能獲得 3 顆星。目標步數越少，其實也代表關卡是簡單的，但經常轉來轉去就不知道自己轉到哪裡去了，這個時候，可以按下方的按鈕重新來過。





如果卡關的話，可以按下方的「電燈泡」就能獲得一步提示。





如果覺得太簡單，可以到首頁下方展開更多關卡包，挑戰更進階的關卡。