你整理過 Facebook 的朋友名單嗎？教你如何找出「最少互動」的朋友，來個年度大掃除！

回想一下，好像自從加入了 Facebook 後，就從來沒有整理過自己的朋友名單，，

一開始除了身邊的親朋好友會加一輪外，公司同事、以前唸書時的同學、工作上認識的客戶、朋友的朋水、朋友的朋友的朋友……，還有一大堆隨著時間過去，早就忘了什麼原因東加西加各種只存在於名單上的陌生朋友，趁著農曆年前，不知道你有沒有想來大掃除一番呢？

以往想到要整理朋友名單就頭痛，實在很懶得一個一個去找出來解除朋友關係，現在 Facebook 終於推出了管理朋友名單的功能了！可以輕鬆的篩選出「最少互動」的朋友，另外也可以找出「沒有共同朋友」的朋友或是「你取消追蹤的朋友」，透過條件篩選，就可以快速的找出那些可能也許不再需要聯絡的朋友啦！

篩選出來後，就可以直接在列表上點擊朋友名稱右側的「解除朋友關係」按鈕，直接將其從朋友名單中移除，也可以勾選多位一次解除，使用起來還蠻痛快的！不過目前這個管理篩選功能只有 iPhone 版本可以使用，網頁版或是 Android 手機的使用者，就要再等等了。接下來就來了解一下如何使用吧！

操作方式：

請確認 Facebook 已更新至最新版本。接著打開 FB 後，點擊右下角的「功能表」再點擊「查看你的個人檔案」。





接著找到「朋友」的區塊，點擊下方的「查看所有朋友」，然後再點入朋友名單右上側的「管理」。





在「類別」下方就可以看到三個篩選工具，點入就可以看到程式依所選條件幫忙篩選出來的朋友啦！點擊右側的「解除朋友關係」即可將他從名單上移除。點擊「選擇多位」可一次勾選多位後，再一口氣移除。









不過這邊並沒有明確的說明，「互動多寡」的判斷標準是什麼，總之，在解除朋友前還是要加入自己的判斷，才不會把雖然很少互動但還是想要維持朋友關係的名單給移除囉！