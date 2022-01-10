來做個可愛的日式便當吧！「Paper Museum」超細緻的紙模型免費下載！

隨著農曆年的到來，孩子們的寒假也即將展開，若想幫他們找些事打發時間，，

可以到「Paper Museum」來下載一些免費的紙模型樣版，做些可愛的小模型，不但可以從中獲得成就感，在剪貼的過程裡也相當的療癒哦！

「Paper Museum」是一個來自日本的網站，所以全站都是日文介面，不過不需擔心，可以搭配網頁翻譯來使用，或者跟著本文下方的說明來操作，就可以輕易的找到各種可愛的紙模型囉！

網站提供的紙模型主題包含食物、昆蟲、交通工具、娃娃屋、節慶、禮物袋/盒、玩具、立體卡片、相簿相框、剪貼素材等，難度有簡單也有困難的，請依照自己或小朋友的程度來選擇適合的紙模型。

每個模型除了有提供完整的樣版可以免費下載列印使用外，也有附加操作的教學說明，雖然有搭配圖解，不過說明文字也都是日文內容，這邊就建議可以搭配翻擇 App 來使用了。網站提供的紙模式種類相當多，成品範例圖看起來也都十分精緻，喜歡紙工藝的朋友，可以來試試唷！

網站名稱：Paper Museum 網站網址：https://paperm.jp/craft/

網頁畫面：

點擊本文上方的網址就可以直接開啟紙工藝的分類頁面。





將網頁往下滑一點，就可以看到主題分類囉！因為網站裡使用蠻多圖片來呈現，所以網頁翻譯在此頁面的幫助不大，不過沒關係，看圖片一樣可以很容易的理解哦！或者也可以搭配下圖一起使用。





以食物主題為例，有可愛的日式便當、壽司、水果、點心等小分類。





找到想要製作的紙模型後，點擊右側的「紅色按鈕」可在新分頁開啟紙模型樣版的 PDF 檔，再點擊右上角的按鈕將其列印或下載回來即可。「紫色按鈕」則可下載組合紙作說明書。











網站上提供的紙模型主題蠻多元的，有興趣的朋友可以來試試哦！