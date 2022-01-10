「手開發票好舒服」自動檢查統編正確性、計算未稅/含稅金額，還有大寫數字好安心！

人生中總是有開手寫發票的機會，再不然也肯定會有需要寫大寫數字的機會，但因為平常很少開、很少寫，，

這發票上該怎麼寫、未稅要怎麼算，客戶給的統編對不對、公司名稱有沒有講錯等，連大寫數字寫起來也好遲疑，遇上的問題可不少。

之前就有介紹過一些線上的工具可以使用，像是「手寫統一發票計算機」或是「手開發票檢查小幫手」，不過如果想在手機上更容易操作使用的話，可以來參考這款簡約時尚的「手開發票好舒服」！

這款 App 的介面很簡單，淺色的大理石紋背景，看起來也很舒適。在有網路連線的狀態下，只要輸入統編就會自動顯示對應的公司名稱，可快速的查詢統編及公司名稱的正確性，另外再輸入銷售額，輸入未稅就會自動算出含稅，反之亦然，營業稅額也會自動計算出來。

最後還會顯示當天的年月日以及含稅金額的大寫數字，手開發票裡各種令人遲疑的欄位都可以準確的填入，不用再擔心會寫錯啦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：手開發票好舒服 軟體語言：繁體中文 開發人員：Nature Spirit Design Co., Ltd. 官方網站：https://www.nsdi.com.tw/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.2 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「手開發票好舒服」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，輸入「統一編號」就會自動顯示「公司名稱」，銷售額未稅及含稅可擇一輸入，輸入後會自動計算出另一個欄位。稅率是固定的，營業稅額也會自動計算。最下方則是今天的日期以及中文大寫。不過大寫數字的字體是小了一點，如果可以放大就更好了。