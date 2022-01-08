睡前快速寫下「三行日記」釋放壓力好好睡～ThreeLinesDiary

       

不知道大家有沒有聽過「三行日記」，它是由日本一位自律神經研究權威小林弘幸博士所發想推行的一個方法，只要花費睡前的一小段時間來執行，，

就能輕鬆達到釋放壓力的效果。

「三行日記」裡要寫的主要有三件事，第一件是今天最不美好的事，可能是失敗或是讓你討厭的事；第二件則是今天最美好的事情，可以是開心或是讓人感動的事；最後一項就是給明天的目標，簡單的就可以，例如明天工作要更專心、要好好吃早餐之類的。

不過小林弘幸博士所想出的這個方法有幾個執行的重點，像是要手寫在紙上、必須按照順序來寫、必須寫上日期與時間、內容要盡量的簡潔等，如果想要更進一步了解它的概念，可參考小林弘幸博士的相關著作唷！

雖然博士建議是要用手寫才可以達到更好的效果，但若你還是想科技化一點的話，這邊有一款「ThreeLinesDiary」可以介紹給大家，它的介面很簡單，基本上就是用來執行「三行日記」的 App，除了用文字來記錄自己的心情外，每一件事都還可以搭配一張照片來記錄哦！有興趣的朋友可以來試看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：ThreeLinesDiary
  • 軟體語言：英文,日文
  • 開發人員：Seiji Nagano
  • 官方網站：http://marble.zatunen.com/app/threelinesdiary.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「ThreeLinesDiary」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    打開程式，點擊下方的「Add Diary」就可以寫下當天的三行日記，介面雖然預設為英文，不過之後可到「Setting」裡自行將標題文字修改成中文。用簡短的一句話來寫下當天最不好、最美好的事以及給明天的目標後，就可以按下「SAVE」保存。另外，每件事都可點擊右側的「相機」加入一張照片哦！



    點擊左下角的「Calendar」可切換為日曆模式，再次點擊「List」則可恢復列表模式。點擊右下角的「Setting」則可進入設定，可設定提醒時間與訊息、加入密碼保護，最下方則可修改三行日記的標題內容。



    修改後，無論是新增或是點入查看過去的日記，標題都會一併更新唷！

    最後更新：01-08, 2022 下午 4:18

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