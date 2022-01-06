「成語教室」適合各年齡層玩的成語填字遊戲

       

成語從小學到大，你記得多少呢？進「成語教室」來小小的測驗一下吧！這款成語填字遊戲中，收錄了超級無敵多的成語，，

依常見、常用的程度，分為五大階段，共有 3500 個關卡，無論是剛接觸成語的小學生還是經過千錘百鍊的成年人，通通都可以一起來挑戰！

在關卡中會進行計時、計分，還會統計你的答題正確率，而且每個關卡還有貓印挑戰，率先答出貓印標示的題目就能取得貓咪印記，每關都有 3 次獲得貓印的機會，千萬不要讓它溜走哦！

題目中包含教育部編訂的成語，也有許多是艱深罕見的成語，能通通答對的話，肯定就是成語達人啦！如果遇上實在陌生的成語也不用擔心，關卡中都有提示可以使用，完成答題後，還可透過「成語筆記」來查看該關卡中所出現的成語釋義，學到更多的成語。另外還有「隨堂測驗」可以加強記憶唷！喜歡成語、想增加更多成語量的朋友，可以玩玩看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：成語教室
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文
  • 開發人員：AVECTOR TECH CO., LTD.
  • 官方網站：https://www.avector.app/Crossword/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    初次進入遊戲可以設定暱稱，接著就可以直接從「學生必備」開始挑戰。



    每一個階段都包含許多的關卡，可學習、複習到許多的成語哦！



    每回進入關卡時都會跑出貓印，先完成貓印的題目才能取得貓印。如果先完成其它的成語，貓印就會逃走。



    將所有的成語填空都完成後，就可以過關啦！點入「成語筆記」就可以看到剛剛出現過的成語的釋義囉！



    每回過關都可以累積「隨堂測驗」，集至 100% 時，就可以點入進行限時測驗，在 1 分鐘之內必須回答 5 題。答對就可以獲得獎章。



    如果遇到陌生的成語，可以點擊其中已顯示的單字，就可以查看釋義。如果真回答不出來，還可以點擊下方的「電燈泡」獲得一字提示。



    在首頁上方會隨機出現一些成語的教學，向左滑就可以查看成語的釋義。點入下方的「排行」則可看到自己的排名唷！

    最後更新：01-06, 2022 下午 4:57

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