「Colong Ball」入門級逃脫解謎遊戲，立體場景設計、考驗道具的組合運用！

       

「Colong Ball」是逃脫解謎類的遊戲，不過並不是要玩家從一個限定的空間脫出，主要目的是要將關卡場景中的小球投入指定的位置即可過關。難度相對於一般的密室逃脫遊戲來說要簡單一些，，

任何人都可以輕鬆挑戰享受解謎的樂趣！

關卡場景是設計在一個 3D 的空間當中，包含兩個牆面與地板，裡頭會設計許多不同的機關謎題，有時需用手指切斷綁著小球的繩子，有時需收集可用的道具，並適時的在場景中組合運用，讓小球可以順著路徑精準投入。

遊戲共有 36 關，雖然關卡數不多，但設計精巧，完全通關不需花費太多時間，而且遊戲沒有設計時間或是生命數的限制，就算不小心失敗了，也可以無限次的重新挑戰。基本上玩起來不太會有挫折感，喜歡解謎遊戲的朋友，可以一起來挑戰看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：コロンボール -Colong Ball-
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：SpiceApp Studios Inc.
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Colong Ball」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲按下「Start」即可進入關卡列表，從第 1 關開始挑戰吧！



    由於遊戲並沒有任何教學說明，第 1 關摸了半天，才發現原來是要用手指切斷繩子，讓小球掉入洞中即可過關。



    關卡有時會有一些道具，點擊即可拾起。道具會存放在右側的格子中，點擊即可選取，再點擊欲擺放的位置即可將道具安裝使用。



    關卡中的道具會越來越多元，至於各有什麼作用、該如何運用，就全都得靠玩家自己領悟了。



    若有卡關的狀況，可點擊左上角的「電燈泡」，上面是說需看 15~30 秒的廣告就能取得提示，不過我在遊戲時直按下「OK」就看到提示了，大家需要時可嘗試看看。

    最後更新：02-08, 2022 下午 4:25

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