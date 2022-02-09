「蓋博符號」每天 3 分鐘視力訓練，據說可改善近視與老花？

       

不知道大家有沒有聽過「蓋博符號」？根據康健網站的《拯救視力「蓋博符號」幫助改善近視與老花》一文中提到，它是由一位諾貝爾物理學獎得主丹尼斯蓋博所發明的，是一種從腦部開始鍛練的視力保健法。

另外還提到「視力好壞是由眼球和大腦兩個部位所決定。且利用蓋博符號來刺激大腦進而改善視力，，

在美國已得到加州大學及其它研究機關的證實。」，如果你對這個蓋博符號感興趣的話，還可以找《拯救視力╳防失智的「蓋博符號」1 天 3 分鐘 14 天有感 腦科學認證！》這本書來更進一步的了解。

若想要親自嘗試看看的話，在 Google Play 裡，可以找到「Gabor Patch Eye Training」這個 App，它將蓋博符號變成像配對遊戲一樣，找出兩個相同的符號就能消除，並附有 3 分鐘的計時器，可幫助使用者進行每日的鍛練。雖然訓練過度不會有什麼副作用，但還是請適當的使用，感覺眼睛疲勞不適時，還是要先好好休息唷！另外如果眼睛本身就有一些其它的狀況，請先詢問專科醫師的意見後再進行。

使用 iPhone 的朋友，也可以在 App Store 裡找到有提供蓋博符號的視力保健 App，像是「GaborPatchGame」或「Eye Recovery Training」，有興趣的話也可以下載來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Gabor Patch Eye Training
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：tatibana
  • 官方網站：https://doseishan.github.io/tachibanasoft/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Gabor Patch Eye Training」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就可以直接看到蓋博符號，點擊上方的「播放鍵」可開始倒數 3 分鐘。接著在下方的蓋博符號中尋找，點擊兩兩相同的符號即可消除。



    將所有的符號都清空後，就會再出現另一組不同色系的蓋博符號。另外還有藍色、綠色的蓋博符號會隨機出現。



    畢竟它不是以遊戲為目的，若玩到一半時間到了，還是可以繼續的將它完成，不小心配錯了也沒有關係唷！

    最後更新：02-09, 2022 上午 11:16

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