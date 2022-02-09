「事故地圖」全台各地的意外事故、災難、凶宅地點查詢

新的一年開始，你是否正打算買房或是尋覓下一個租屋地點呢？人家都說「千金買房，萬金買鄰」，，

但買房、租屋除了要注意屋況、鄰居的素質外，也得要了解房子本身有沒有什麼其它的問題，例如之前是否有發生過什麼事故等，雖然這部份依法房東、房仲、屋主都應該據實以告，但還是要自己親自查詢看看才安心。

那麼我們該去哪裡獲得這些資訊呢？這邊就要介紹給大家「事故地圖」這個 App 啦！「事故地圖」是一個以地圖的方式來呈現全台灣各地曾經發生過的事故地點記錄，只要打開 App 就會自動定位，並顯示附近發生過各種事故的地點，點開地標就能看到事故名稱、類型、發生的日期以及位置資訊，若想更近一步了解，還可以點開「消息來源」查看相關的內容。

開發者有提到「所有的資料僅針對公開訊息與會員、網友所提供的資料做索引紀錄，內容雖然有先過濾篩選，但可能因來源資訊錯誤或定位誤差，故無法保證事故資料與位置完全正確。」，意思就是僅供參考啦！不過大多數的事故都有附上來源，真有需要的話，大家還是可以自己再做更詳盡的查詢與了解哦！

基本上「事故地圖」是可以免費使用的，不過其中也有為付費會員做一些功能上的區隔，像是附近街景或是有部份的事故是需要訂閱解鎖才能查看之類的，但免費使用者還是可以透過觀看廣告來解鎖的，若想更暢行無阻的瀏覽就可以考慮付費訂閱囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：事故地圖 軟體語言：繁體中文 開發人員：KOSE 官方網站：https://kose.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用的話，必須先同意 App 的使用條款，觀看後，按下「已了解，不再顯示」，再按下「我同意」即可進入地圖。





點擊地圖上的地標就可以看到簡介，還可再點入「消息來源」就能查看更詳細的內容。





不過地標有好多種顏色，而且有的是灰眼睛、有的是黑眼睛，若想知道其中的差異，可點擊右上角的「i」查看說明。基本上，應該就是顏色越深的恐怖等級較高（？）。





在下方還可以切換到「最新」、「統計」查看更多的資訊。不過大部份都是為付費會員提供的服務。





還有事故地點的「附近街景」，以及部份的事故地標資訊，也都是付費訂閱才可查看的哦！不過上鎖的事故地標資訊，可透過觀看廣告單次解鎖。





另外，點擊左上角的「＋」可以提供自己所知道的事故，但需先註冊登入會員，註冊方式以手機號碼為主。