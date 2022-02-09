懶人追劇好幫手！「Netflix Skipper」自動跳過介紹、回顧，還可直接進入下一集！

有在 Netfilx 追劇看片的朋友都知道，遇到片頭介紹、回顧或是片尾要接續下一集的時候，在畫面右下角都會有個可以略過的按鈕，，

讓不想看、不想等的人可以直接點擊跳過，雖然已經十分的方便，點一下也不用花多少時間，但是如果可以完全不動手就自動跳過的話，是不是更讓人心花開呢？

來！如果你是使用電腦瀏覽器來追劇的話，可以考慮安裝「Netflix Skipper」這個擴充功能，它支援 Google Chrome 瀏覽器，當然 Microsoft Edge 瀏覽器也同樣可以下載。安裝之後，每到遇到略過介紹、回顧或是要進入下一集的時候，就可以自動運行，不需等待或是手動點擊。

如果你是一個喜歡看回顧，只想跳過介紹或是直接進入下一集的人，擴充功能也支援讓使用者自行勾選需要跳過的項目，設定無敵簡單，有需要的朋友可以參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Netflix Skipper 軟體版本：1.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：147KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





安裝後，可以將「Netflix Skipper」的圖示固定到工具列上，點擊就能看到設定選項，可選擇想要自動跳過的項目，包含「Info」介紹、「Recap」回顧以及「Next Episode」下一集。





之後在使用 Netflix 看片時，當右下角出現各種略過按鈕，就會瞬間自動跳過，完全不需動手！