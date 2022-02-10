「心動瞬間選擇題」讓妳玩到臉紅心跳的少女漫變愛模擬遊戲

「心動瞬間選擇題」是一款適合懷有少女心的朋友來玩的變愛模擬遊戲，透過簡單的問答二選一方式來進行，但與其說是在玩遊戲，，

不如說是在看一本以單元劇形式設計的少女漫畫。

整體的畫風很不錯，劇情會依玩家所選的答案而有不同的結果，到底女主角會墜入愛河還是就此失戀，全看玩家所做出的決定。不過即使選擇錯誤而導致失敗，也可以重新選擇，讓劇情再繼續往下走到最後。

遊戲共設計了 35 個單元，基本上裡面的女主角都是學生的身份，有些劇情在校園裡發生，有些則會在打工的場所，讓她心動的男主角則會隨著單元的不同而變換，有時是學長、有時是社團的社長，還有打工地方的前輩，而無論男主角的身份是什麼，唯一不變的都是帥，所以才會讓女主角少女心大噴發啊～～～

不過它的遊戲性質不算太高，所以請以看漫畫的心情來進行這款遊戲吧！另外，遊戲必須連網才能玩，其中穿插的廣告是逃不掉的，很在意廣告的話，就請自己衡量下載囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：心動瞬間選擇題 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：KYOUKO HAMADA / Global Guild 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.1 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「START」即可進入第一個單元。進入新單元時，都會先顯示題目，按下「CLOSE」後，就能看到漫畫內容與選項。





看過漫畫後，在下方的兩個答案選項中，選擇一個答案，再按下「YES」。





這邊就可以看自己選的答案是不是正確的了，如果是會顯示 good，按下「PUSH」即可看到結果劇情。按「NEXT GAME」可進入下個場景，但如果想知道失敗的話會有什麼結果，可按「PLAY AGEIN」再選一次不同的答案。





同一個單元會有 4 道題目，答完 4 題就可以看到最終的結局。





如果選錯答案，就會出現 Failed，然後顯示失敗的劇情。這個時候再按下「RETRY」就可以再回答一次囉！