換算時差好麻煩？快到「TimeWobble」批次查詢超方便！

       

想要了解不同國家城巿的時差，直接上網 Google 就能獲得解答，可是如果是想要安排一場跨國的線上會議，，

而且又是多個不同的國家城巿，一個一個查也不是不行，就是比較花時間，比較麻煩一點點而已。

若經常有這類的查詢需求，也許可以考慮將「TimeWobble」這個網頁加入書籤，需要時就能立即換算啦！它是一個可以一次查詢多個不同國家城巿的時差換算工具，可設定想要查詢的日期與時間，就能馬上看到不同國家的相對時間，要找出一個大家都能接受的會議時間就更容易啦！

無論是現在、下週還是明年的某一天，它都能快速的進行換算，而地點的部份，可手動新增，輸入關鍵字就能找到，基本上應該是沒有限制數量，測試時加到了 10 個都還可以再繼續新增。另外，也可以一鍵將某個城巿設為主要地點快速轉換查詢方式，對於時常需要知道不同時區時間的人來說，是個很方便的工具哦！

 
  • 網站名稱：TimeWobble
  • 網站網址：https://timewobble.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，即可在左側的部份設定要查詢的日期、地點（會自動抓取，也可手動輸入）以及時間。



    在右側則會預設一個美國紐約的地點，可輸入關鍵字修改成其它的地點。點擊下方的「Add Location」就能新增更多地點。



    新增好需要的地點後，只要調整左側主要地點的時間，就可以快速的換算右側地點的時間囉！點擊右側地點前方的「地標」按鈕，可將該地點設置為主要地點。

    最後更新：02-10, 2022 下午 12:23

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