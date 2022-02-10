「OnDrop」超單純的瀏覽器 P2P 加密檔案共享工具

手上如果有檔案需要傳送給其他的人，有非常多的方法可以做到，無論是使用通訊軟體、Email 還是網路硬碟等方式都可以達到共享檔案的目的，，

而本篇要來介紹給大家一個透過瀏覽器就能進行的 P2P 點對點加密檔案共享工具「OnDrop」。

它的使用方式很簡單，打開網頁後，設定自己的暱稱，然後將專屬的網址傳送給接收者，當對方也完成暱稱的設定後，就可以在網頁中看到彼此的暱稱，接著只要點擊對方的暱稱就可以開啟資料夾選取要傳送的檔案，或是直接將檔案拖曳到暱稱上方就可以進行加密傳送。

因為是點對點的方式，所以在檔案傳送期間雙方的網頁都必須保持開啟狀態，介面與使用方式都相當的單純，有需要的朋友可以參考看看。

使用方法：

第1步 開啟網頁後，先設定自己的暱稱。輸入後，按下「Submit」。





第2步 接著就會產出一組專屬的網址，將網址複製傳送給要共享檔案的人。網址「ip=」後方的字串可自由設定。





第3步 當對方也設定好自己的暱稱後，就可以在網頁中看到他的暱稱。





第4步 點擊暱稱即可開啟資料夾，選取要傳送的檔案，也可以將檔案拖曳到對方暱稱上即可進行加密傳送。