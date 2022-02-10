Glitch Image Generator 超有個性的故障藝術照片產生器

       

「故障藝術（Glitch Art）」是一種比較非主流的藝術風格，透過影像的錯位、扭曲或是卡頓、跑色等問題，塑造出一種特殊的美感，，

如果你喜歡這類型的創作風格，這個「Glitch Image Generator」故障藝術照片產生器肯定會是你的菜！

它是一個專門用來製作故障藝術照片的工具，使用方式非常的簡單，只需要將照片上傳，它就會自動套用預設的模式，另外還開放使用者可以調整故障的程度、透明度，並有 17 種的融合模式可選擇，可依每張照片的狀態來做出不同的調整。

如果當前的故障區塊配置不是那麼喜歡，只要再按下「generate」按鈕，就會再隨機產生不同的區塊配置，最後就能將處理好的故障藝術照片下載回來，後續無論是要單純的私藏或是上傳到網路上分享都很不錯哦！下面這兩張照片就是利用它所製作的，效果大概是這個感覺，提供給大家參考囉！

 
  • 網站名稱：Glitch Image Generator
  • 網站網址：https://glitchyimage.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，點擊下方的「load image」即可從電腦中選取想要使用的照片。



    上傳照片後，就會自動套用預設的故障藝術設定。在上方的「mode」裡有 17 種的融合模式可以選擇，每一種的效果都不太一樣，可依照片影像的不同來做選擇。



    「amount」可調整故障橫條的數量，「opacity」可調整故障效果的透明度。



    如果覺得當前故障效果的分佈不是很喜歡，可以點擊下方的「generate」隨機變換。最後點擊「save as png」即可將照片以 png 格式保存下來。

    最後更新：02-10, 2022 下午 4:29

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