「貓 推錢機」結合可愛貓貓的療癒系推幣遊戲

       

推幣機是一種不用花太多心力就能獲得滿足感的療癒系遊戲，逐一的將錢幣投入，然後就靜靜的看著錢幣一個推一個漸漸的往前掉，，

感覺就很開心！如果你就喜歡這種單純的快樂，那麼「貓 推錢機」應該可以為你帶來更多的享受！

它是一款將貓咪元素結合推幣機的小遊戲，玩法基本上是不變的，透過推錢幣、累積經驗值，再經由拉霸獲得各種強化的機會，包含掉下大金幣、在兩側出現阻擋牆、大力振動平台、一口氣掉下許多的小錢幣等，不過其中最主要的就是貓箱，將貓箱推落的話，就能隨機獲得一隻貓咪。

遊戲裡共有 36 隻不同的貓咪等著玩家來收集，每隻貓咪都有不同的個性與特色，相當有趣！不過因為遊戲介面是日文，如果看不懂的話，欣賞貓咪的可愛就好了！😎 如果有收集到兩隻以上相同的貓咪，就可以將貓咪拿來換成錢幣使用哦！依照貓咪的特殊性，價值也會不同，喜歡此類遊戲的朋友，可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：貓 推錢機
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：AMGAMES Inc.
  • 官方網站：http://amgm.jp/works.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「貓 推錢機」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點擊「START」即可進入。在上層區塊位置點擊即可投下錢幣，一次最多可投 6 枚。



    投下錢幣後，就會逐步隨著推幣錢的來回推動，將前方的錢幣慢慢的往前推。



    當末端的錢幣被推下，就可以獲得更多可使用的錢幣，掉到箱子裡的話，錢幣還可以 x2。



    在推錢幣的過程中，可以累積拉霸機會，拉霸機會自動運轉，當轉中時，就可以獲得強化道具。「櫻桃」會在兩側出現阻擋牆，左上角會有秒數倒數，在期間內可以盡情的投幣，不用擔心錢幣會從兩旁掉落。



    轉到「NYA」則會掉落一個巨型化錢幣，一枚價值 10 枚小錢幣。



    點擊右上角的「暫停」按鈕，可在頁面下方看到拉霸機可能出現的獎項，「鈴噹」會讓推台大幅度的往前推進，可推下更多的錢幣；「黃金貓」會投下大量的錢幣；「腳印」會大力振動平台，抖落更多的錢幣；「櫻桃」與「NYA」前面已介紹過。



    而玩家最想要的，應該是「罐頭」，轉到它的話就會掉下一個「貓箱」，將其推落的話，就能隨機獲得一隻貓咪。



    點入右下角的「圖鑑」即可看到目前收集到的貓咪，當同一種貓咪的持有數大於 2 時，就可以拿來換錢幣哦！

    最後更新：02-11, 2022 上午 10:47

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