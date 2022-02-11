Dot Focus 可混合音樂與環境音的線上播放工具，幫助提高專注力！

若問到想要提高工作或學習時的專注力，會想選擇什麼工具來輔助的話，聽 Lofi 音樂、播放環境音或是使用番茄鐘工作法，，

大概都會是前幾名的選項吧！既然這三種方式都有助於提高專注力的話，那何不就把它們結合成一個工具呢？而這個工具就非「Dot Focus」莫屬啦！

「Dot Focus」就是一個複合式的線上音樂播放工具，提供 Lofi、古典樂、爵士樂以及原聲帶這 4 種不同的音樂類型，並可結合自然環境音來使用，可複選 3 種不同的環境音，並能自由調配它們的音量，進一步塑造出一種身歷其境的感覺。

如果需要的話，網站上也有提供番茄鐘計時器，能幫助使用者更精準掌控時間的運用，另外還有待辦事項列表以及迷你筆記可以使用，功能很豐富唷！若不需要那麼多的功能，只想要一個簡單的音樂播放器，在設定中也開放讓使用者自由選擇要顯示或隱藏的功能，讓畫面可以看起來更單純舒適，有興趣的朋友可以來試試。

網站名稱：Dot Focus 網站網址：https://www.focuswithdot.com/

操作畫面：

開啟網站後，音樂會預設為 Lofi，可點擊畫面中間的「Select Music」選擇其它的音樂類型；點擊「Add Sounds」加入想要的聲音音效。





直接點擊想要的音樂類型，再點擊「x」回到主畫面即可。





聲音音效的部份有兩種類型，自然與環境音。





展開聲音音效的選單後，最多可複選 3 種，每個都能各別調整音量。





選好音樂與音效之後，就可以按下左下角的播放鍵開始收聽。在右側有待辦清單與迷你筆記可以使用。右上角還有番茄鐘計時器，預設為 25 分鐘，點擊「Edit」就可以依需求來調整各個項目的時長。





在左上角的地方，點擊最右側的「月亮/太陽」可切換深淺主題。點入「Settings」可依需求來選擇要隱藏或顯示哪些功能。點擊中間圖示下方的「NEW: Your Stats + Titles」可查看自己的使用狀況分析，例如已經聽了多長時間、最常聽的音樂類別、完成了幾次的番茄鐘工作週期等。