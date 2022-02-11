「Actionable Color Palettes」超過 40 組的配色建議！可直接預覽組合效果

       

對設計人員來說，配色靈感就像女人的衣櫃裡總是缺少的那件衣服，選顏色就好比在挑衣服，，

選來選去就是找不到那個最速配的組合，如果你正處於選色的迷宮之中，不妨到「Actionable Color Palettes」來瞧瞧吧！

「Actionable Color Palettes」是個可以提供配色建議的網站，裡頭已有超過 40 種的調色盤，點擊感興趣的調色盤就能立即看到它的組合效果。透過模擬網頁主視覺的設計圖，可以馬上了解到各種顏色的協調性，以及搭配起來的整體視覺效果。

如果覺得不錯的話，就能將調色盤中的顏色色碼直接點擊複製使用，或者也可以透過螢幕截圖的方式保存整組調色盤的顏色，方便後續設計時直接取用。雖然目前調色盤的組數不是很多，不過作為參考還是很不錯的，有需要的朋友可以來逛逛哦！

 
  • 網站名稱：Actionable Color Palettes
  • 網站網址：https://colorpalettes.colorion.co/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以直接看到各種的配色建議。



    點擊喜歡的配色組合，就能立即在下方預覽使用效果。將滑鼠懸停在圖片上，就能在右下角點擊複製想要的顏色色碼，如果想要一次保存所有的顏色，透過螢幕截圖會比較快。點擊右上角的「↑」可回到網頁頂端。

    最後更新：02-11, 2022 下午 2:54

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。