「Actionable Color Palettes」超過 40 組的配色建議！可直接預覽組合效果

對設計人員來說，配色靈感就像女人的衣櫃裡總是缺少的那件衣服，選顏色就好比在挑衣服，，

選來選去就是找不到那個最速配的組合，如果你正處於選色的迷宮之中，不妨到「Actionable Color Palettes」來瞧瞧吧！

「Actionable Color Palettes」是個可以提供配色建議的網站，裡頭已有超過 40 種的調色盤，點擊感興趣的調色盤就能立即看到它的組合效果。透過模擬網頁主視覺的設計圖，可以馬上了解到各種顏色的協調性，以及搭配起來的整體視覺效果。

如果覺得不錯的話，就能將調色盤中的顏色色碼直接點擊複製使用，或者也可以透過螢幕截圖的方式保存整組調色盤的顏色，方便後續設計時直接取用。雖然目前調色盤的組數不是很多，不過作為參考還是很不錯的，有需要的朋友可以來逛逛哦！

網站名稱：Actionable Color Palettes 網站網址：https://colorpalettes.colorion.co/

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以直接看到各種的配色建議。





點擊喜歡的配色組合，就能立即在下方預覽使用效果。將滑鼠懸停在圖片上，就能在右下角點擊複製想要的顏色色碼，如果想要一次保存所有的顏色，透過螢幕截圖會比較快。點擊右上角的「↑」可回到網頁頂端。