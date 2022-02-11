極簡風「用餐筆記」可附照片的飲食日記

減肥有很多種方法，現在最流行的應該就是 168 間歇性斷食法，基本上就是 8 小時吃東西，，

16 小時不進食，讓身體透過輕斷食的方式來燃燒更多的脂肪，達到減重的效果，算是一種比較容易執行的減肥方式，不過也不是 8 小時內就一直狂吃，還是要注意營養的均衡唷！

另外，也有人會選擇尋求營養師的幫助，這大多都會被要求要記錄每天的飲食內容，如果你就是走這個路線的，那麼有個好的記錄工具就很重要了，雖然使用一般的筆記工具也是可以達到記錄的目的，但使用像「用餐筆記」這類專門的記錄工具，在回顧起來會相對方便許多。

「用餐筆記」的介面很簡單，也沒有太多繁雜高深的功能，可用來記錄一日三餐外，還有零食、喝酒以及運動的分類選項，可以幫助記錄水、咖啡的攝取量、喝酒的次數等，並能記錄用餐地點、同行的人，甚至可以再加入照片來輔助記錄。每個月還有各個分類的次數統計數據可以參考哦！

想減肥，吃了什麼比做了多少運動還重要，如果覺得自己一直都有持續在運動，可是感覺都沒有變瘦的話，不妨先來檢視一下自己的飲食內容吧！「用餐筆記」在 iOS 與 Android 雙平台都有上架，功能基本上都一樣，但 Andorid 版本在桌面的 App 名稱是「翻譯諮詢」四個字，許多使用者都有向開發者反應，不過目前還尚未修正就是了，提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：用餐筆記 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：4th May Soft 官方網站：http://www.4thmaysoft.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用畫面：

開啟程式後，點擊「＋」就可以看到當天的日記畫面，再次點擊「＋」就能選擇要記錄的分類。





每天都可記錄這六種的內容，點入想要輸入的分類，直接填入餐點內容，在右下角還可加入用餐地點與同行的人，點擊左上角的「照片圖示」則可從相簿中選取餐點照片輔助記錄。





完成記錄後，點擊右上角的「✓」就可以新增到列表中。點擊記錄上的「照片圖示」就可以開啟照片。





「零食」的記錄畫面上方，可用刻度來記錄水及咖啡的飲用杯數。下方一樣可手動輸入更詳細的內容。





在列表畫面左右滑動可切換查看不同的日期。點擊下方的「田」字按鈕，可切換為日曆模式。在日曆模式右上角，可再點入「統計」查看相關的次數統計。





點入右上角的「i」可看到更多的功能，像是設定密碼、變更語言等，其中「變更主題顏色」屬於付費功能。