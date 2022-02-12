「くるくるたこ焼き」有夠刺激、挑戰性高的章魚燒製作遊戲

       

去逛夜巿的時候，至少都可以看到一兩攤的章魚燒，製作方式看起來不困難，，

但實際操作可沒那麼簡單！不相信的話，就來「くるくるたこ焼き」試試吧！它是一款挑戰製作章魚燒的遊戲，畫面逼真彷彿還聞得到它的香味！千萬不要在肚子餓的時候玩，因為肯定會越玩越餓！

遊戲提供兩種模式，在關卡模式中，玩家必須為不同的顧客製作各種客製化的章魚燒，有些人不喜歡美奶滋、有些人不刷醬、有的人不愛撒海苔等，有的客人還會一口氣點超多，意圖讓人做到手忙腳亂，啊！忘了說，還限時呢！必須在時間內將章魚燒送到客人手上，否則客人可是會森氣氣的！另外還有限時挑戰模式，可選擇要接受 2 分鐘、3 分鐘或是 5 分鐘的挑戰，在時間內儘可能的做出越多的章魚燒，來挑戰自己的極限！

而章魚燒的製作方式，除了不用自己做麵糊外，其它的步驟都與真實的章魚燒差不多，先在鐵板上抹油、倒入麵糊、放入章魚塊，然後就是用工具翻動章魚燒，讓它逐漸變成圓形，但是製作時要特別注意火候，必須在最黃金的時刻將章魚燒取出，才能獲得高分哦！相對的放太久則會燒焦甚至直接被報廢，這些都會影響遊戲的最後成績。

當客人的要求越來越多時，想要拿到高分就更加不容易了，玩起來相當刺激、挑戰性也很高，想要感受高壓下的成就感嗎？來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：くるくるたこ焼き
  • 軟體語言：日文,英文
  • 開發人員：Gamedo,Inc.
  • 官方網站：https://www.facebook.com/Kurukuru-Takoyaki-248336561903548/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「kurukuru」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點擊右側的「Cooking Mode」即可點入，這邊可選擇要玩關卡或是限時挑戰。原本第三個應該還有個無限模式，不過現在好像不能點入了。



    關卡模式還有三種難度，建議大家從 Easy 開始，心靈比較不會受挫。進入後就可以看到各種不同的顧客啦！一個一個滿足他們的需求吧！



    每位客人的點餐都會顯示在上方，在製作前都要特別注意記一下。最完整的就是醬油、美奶滋、柴魚片、海苔粉全都加。接著，點擊下方的「Coming up!」即可進入製作畫面。上方就是所有會用到的工具，必須在 2 分鐘之內完成訂單。



    依照工具上標示的數字使用即可，先刷上油、倒入麵糊、加進章魚塊，然後再使用尖尖的工具來翻轉章魚燒，讓它逐漸成形。



    需要翻滾個幾次才會變成圓形，當章魚燒外圍的色圈從白色變成金黃色時，就是最好的取出時間。太快、太慢取出都會影像成績。



    接著點擊下方裝盒的章魚燒，就可以進入下一個步驟，刷上醬油、加入美奶滋、撒上柴魚片及海苔粉。



    如果忘記客人點了什麼，可點點擊右下角來栢看訂單內容。製作完成再點擊下方的「Done」就能將章魚燒拿給客人。



    客人吃完後，就會給出評語，按下「Thanks」即可看到評分啦！



    之後的客人都會提出各種不同的要求，要好好的記住哦！做錯的話可是會浪費很多時間的。



    限時挑戰模式有三種時間可以選擇，其它的玩法基本上就是一樣的，主要就是要挑戰在時間內可以做出越多的章魚燒。

    最後更新：02-12, 2022 上午 11:26

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