YAMAHA 日本官網提供精緻的「紙工藝模板」免費下載！

受 COVID-19 的影響，世界上很多人都必須進行隔離或是減少出門，待在家的時間多了，，

不知道要做什麼的時間也變多了，日本的 YAMAHA 官網就為此推出了「STAYHOME」的相關服務，準備了一些在家可以做的活動，例如製作紙工藝、著色、玩將棋、伸展運動或是讀繪本等，陪伴大家度過各種無聊的時光。

而本篇要特別介紹給大家的就是其中的紙工藝單元，提供三種系列，分別是季節、日本珍稀動物以及世界珍稀動物，共有 24 種可選擇製作。不過它的紙工藝類型比較偏精緻，細節較多、操作看起來也稍微複雜一些，所以可能比較不適合讓小朋友單獨操作。

每一個紙工藝都有提供有色版本與無色版本，還有製作說明書。有色版本可直接使用白紙來列印，而無色版本則可在列印時保留紙張的顏色，因此可以使用有色紙或特殊的紙材來列印，當然也可以使用白紙列印後，再手動進行著色也可以。

另外著色的部份多是與機車相關的圖畫，構圖也是偏精緻的，如果家中的小朋友對車很感興趣的話，一定會很喜歡，提供給大家參考哦！

網站名稱：STAYHOME – YAMAHA 網站網址：https://global.yamaha-motor.com/jp/stayhome

網頁畫面：

開啟網頁後，可看到一些手工藝、紙工藝的範例圖，往下滑就有一些在家可進行的活動分類，使用網頁翻譯，可更容易了解它的內容。





切換到「紙工藝」的單元，就可以看到三個系列，季節、日本珍稀動物與世界珍稀動物。





點入想要製作的紙工藝後，再將頁面往下拉一些，就可以看到下載點。





每個紙工藝都會提供有色版本、無色版本以及組裝的說明書，點擊就會另開分頁顯示 PDF 內容，再點擊右上角的按鈕即可下載保存或列印。