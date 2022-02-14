「用韓國小學課本學韓語 40 音」獨創記憶口訣學習更快速！

       

一直以來都覺得韓語的學習比起英、日語來說，好像真的是比較困難，如果你也這麼覺得，，

那也許是因為我們都沒有找到一個比較好的學習方法。「用韓國小學課本學韓語 40 音」就是一本以韓國小學課本為基礎，專為初學者所設計的韓語學習工具書，而它也有 App 版本可以下載試用，在 iOS 與 Android 雙平台都可以下載到。

它獨創的記憶口訣可以讓使用者快速的學好 40 音，搭配圖片更能加深字形的記憶點，讓韓語的學習更加輕鬆愉快！App 裡的課程區分為母音、子音與尾音三個部份，都有提供由純正韓籍教師所錄製的字母發音，還有書寫演示與手寫練習，在聽、說、讀、寫各方面都能奠定一定的基礎！

另外還有字母練習、單字練習等測驗功能，可以隨時的驗收自己的學習成果，並透過測驗的過程來增強記憶。不過免費版本只能體驗到部份的功能，包含母音的學習、字母的練習，其它子音、尾音以及更多的練習測驗內容，就需要另外付費購買完整版囉！App 的價格比書本便宜很多，對韓語學習有興趣的朋友，可以參考看看。
 

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：用韓國小學課本學韓語 40 音
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Otek International Inc.
  • 官方網站：http://www.otek.com.tw/tchOtek/FAQ.aspx
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    開啟程式後，就可以看到課程內容，點入字母的就可以進行基本的練習。



    點入字卡就會自動發音，點擊左上的按鈕還可以重覆播放，點擊右上的按鈕可播放筆順，在下方就可以進行手寫練習。在上方可切換到「一起學」學習相關的單字，「一起說」、「一起玩」來練習更多的句子。



    切換到最右側的「記憶法」則有可以幫助記憶的圖像與口訣練習。



    學習到一個程度後，就可在下方切換到「字母練習」，透過練習測驗可以更知道自己的學習狀況哦！



    另外還有「單字練習」不過這就屬於付費功能了。「組字規則」裡則可以學習到韓文字的組成方式以及各種組字的記憶法。



    在「課程」頁面點入右上角的「說明和記憶法」就可以看到一些更完整的記憶法教學。

    最後更新：02-14, 2022 下午 12:22

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