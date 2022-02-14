瀏覽網頁時，「Chrome Cat」小貓會一直躺在旁邊陪伴你！

好多人家裡都有養貓，而且彷彿一個不注意，就會越養越多，，

好像比起需要大量陪伴的狗狗來說，養貓相對輕鬆一點…嗎？其實不管養什麼寵物，相信都一定會有辛苦的地方，如果真的好想要一隻貓，但現實不允許，那就讓「Chrome Cat」來填補你那內心的空洞吧！

「Chrome Cat」是一個不能做什麼但卻很療癒的瀏覽器擴充功能，從它的名稱就可以知道，是為 Google Chrome 瀏覽器所準備的，安裝後只要打開任何的網頁，就會自動在螢幕下方的位置出現一隻懶洋洋的賓士貓。

牠不只是生動而已，因為牠根本就是一隻活生生的貓咪，躺在暖呼呼的墊子上，時而盯著你瞧、時而伸伸懶腰、時而好奇的東看西看，而無論牠在做什麼，唯一不變的就是可愛！讓你在瀏覽網頁時，可以一直有被貓咪陪伴的感覺，只可惜牠不會真的跑出螢幕來壓住鍵盤或是趴在電腦主機上取暖就是了。喜歡貓咪的話，可以考慮一下讓牠來陪陪你哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Chrome Cat 軟體版本：1.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：6.17MiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chorme」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





之後開啟網頁時，就會在下方看到一隻貓咪，還可以拖曳移動牠的位置。





如果想暫時關閉，或是發現貓咪不見了，都可以點擊工具列上的「Chrome Cat」圖示，將開關關閉即可將貓咪隱藏，或是重新開關後，貓咪就會再次出現啦！