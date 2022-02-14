「正宗撈金魚」打發時間的小遊戲，體驗夜市撈金魚的樂趣！

       

每次到夜市總能看見幾個撈金魚的攤子，看到就手癢想試試自己的撈魚技術，但又覺得魚兒們好可憐嗎？想玩撈魚，，

就來「正宗撈金魚」玩吧！這裡的魚好多，而且永遠都會活跳跳的，撈再久都不怕！

在這款遊戲中，玩家一次最多可拿到 9 支撈網，每次使用就會減少撈網的壽命，雖然不像真的夜市撈金魚，什麼要 45 度角入水等那麼多眉眉角角的技術可言，不過撈起來還是很有樂趣的。當撈網破掉後，就會自動換一支新的，然後每 3 分鐘會補回一支新的撈網。

撈到的魚可以拿來賣，最一般的和金一條可以賣 5pt，有足夠的 pt 後就可以解鎖更多價值更高的魚種，像是琉金或是東綿等，另外也可以購買新的造型魚網、漂亮的背景圖，或者也可以用來升級魚網唷！每天還有任務可以挑戰，達成任務的話就能獲得更多的 pt 獎勵了，玩法很簡單，是一款可以拿來打發時間的小遊戲哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：正宗撈金魚
  • 軟體語言：日文,英文
  • 開發人員：AMGAMES Inc.
  • 官方網站：https://amgm.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點入「PLAY」就可以直接開啟魚池，左下角會顯示目前可用的魚網數，按著魚池任一處就可以放下魚網，離開手指就能將魚網拿起撈魚。



    下方的橘條代表魚網的使用壽命，要避免將魚網一直泡在水裡，不然會加速減少使用壽命，撈到魚時也會視魚的數量扣減魚網的壽命。



    當魚網減少後，每 3 分鐘就會補回一支。用完時就必須等待時間補回，或是可以觀看廣告立即補滿。



    點入左上角的「SHOP」可以將撈到的魚賣掉取得 pt。pt 則可用來解鎖新魚種或是到「ITEM」升級魚網、購買新的造型魚網或背景圖。點擊最右側的按鈕則可看到每日的任務，達成就能獲得更多的 pt 獎勵哦！

    最後更新：02-14, 2022 下午 5:19

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