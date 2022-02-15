「ICOOON MONO」超過 6,000 個單色圖標素材，免費下載可商用！

       

「ICOOON MONO」是 Topecon Heroes 旗下的一個素材網站，以 icon 圖標為主題，目前已收錄超過 6,000 個圖標設計，，

完全開放免費下載，個人或是商業用途皆可，沒有下載數量的限制，可自由運用於網頁設計、海報、印刷品、App、電視、廣告等各種地方。

網站上將 icon 分為 15 種類別，包含人物、商業、健康、時尚、食物、動物、體育、藝術、文具等，除了可以各別下載外，也可以一次選取最多 12 個 icon 一起打包下載，並有黑、灰、白 3 種基礎色、7 種尺寸、PNG/JPG/SVG 3 種圖檔格式可選擇。

如果是單張 icon 各別下載的話，可以使用調色盤選取其它不同的顏色，或者也可選擇下載 AI、EPS 格式，更方便後續的加工應用哦！

 
  • 網站名稱：ICOOON MONO
  • 網站網址：https://icooon-mono.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以看到一些 icon 圖標列表。上方灰色區塊就是它的分類，也可以點擊「CATEGORY」切換到目錄列表。



    因為是日本網站，列表如果看懂不同的話，可使用網頁翻譯功能直接轉換成中文哦！



    點入想要的 icon 後，在右側就可以選擇想要的大小、顏色。顏色的部份可開啟調色盤選取其它更多不同的顏色，最後點擊想要的圖檔格式，就可以將單張的 icon 下載回來。



    往下滑的話，還可以下載到 AI 與 EPS 格式。



    如果想要一次下載好幾個不同的 icon，可點擊 icon 右下角的「+」，就可以將其加入右側邊欄中。



    或者在 icon 列表中，點擊 icon 左上角的「＋」也可以將其加入右側邊欄，在右側邊欄的右上角位置，可以選擇要灰、黑或白色線條，設定想要的尺寸與圖檔格式後，再按下「綠色按鈕」，就能將它們打包下載了。

    最後更新：02-15, 2022 上午 11:48

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。