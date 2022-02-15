「ICOOON MONO」超過 6,000 個單色圖標素材，免費下載可商用！

「ICOOON MONO」是 Topecon Heroes 旗下的一個素材網站，以 icon 圖標為主題，目前已收錄超過 6,000 個圖標設計，，

完全開放免費下載，個人或是商業用途皆可，沒有下載數量的限制，可自由運用於網頁設計、海報、印刷品、App、電視、廣告等各種地方。

網站上將 icon 分為 15 種類別，包含人物、商業、健康、時尚、食物、動物、體育、藝術、文具等，除了可以各別下載外，也可以一次選取最多 12 個 icon 一起打包下載，並有黑、灰、白 3 種基礎色、7 種尺寸、PNG/JPG/SVG 3 種圖檔格式可選擇。

如果是單張 icon 各別下載的話，可以使用調色盤選取其它不同的顏色，或者也可選擇下載 AI、EPS 格式，更方便後續的加工應用哦！

網站名稱：ICOOON MONO 網站網址：https://icooon-mono.com/

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到一些 icon 圖標列表。上方灰色區塊就是它的分類，也可以點擊「CATEGORY」切換到目錄列表。





因為是日本網站，列表如果看懂不同的話，可使用網頁翻譯功能直接轉換成中文哦！





點入想要的 icon 後，在右側就可以選擇想要的大小、顏色。顏色的部份可開啟調色盤選取其它更多不同的顏色，最後點擊想要的圖檔格式，就可以將單張的 icon 下載回來。





往下滑的話，還可以下載到 AI 與 EPS 格式。





如果想要一次下載好幾個不同的 icon，可點擊 icon 右下角的「+」，就可以將其加入右側邊欄中。





或者在 icon 列表中，點擊 icon 左上角的「＋」也可以將其加入右側邊欄，在右側邊欄的右上角位置，可以選擇要灰、黑或白色線條，設定想要的尺寸與圖檔格式後，再按下「綠色按鈕」，就能將它們打包下載了。