nokome calendar 萌萌的「貼紙日曆」，一指拖放設定事件超快速！

在使用智慧型手機後，應該蠻多人都是利用手機裡內建的行事曆來幫自己規劃行程、記錄日程或是設定事件提醒等，不過通常都以文字為主，，

雖然可以加入一些表情符號，不過還是感覺不夠活潑有趣對吧！

如果你希望平淡的日子裡加入一點可愛的元素，讓生活多點不同的樂趣，可以考慮用「nokome calendar」這款圖章式的行事曆 App 來取代一般的行事曆，它最大最大的特色，就是可以用一指拖放圖章來輕鬆設定日程。

裡頭有包含工作、生活、活動、學校、美容等不同主題的圖章貼紙，各式各樣的事件都可以透過拖曳就能完成設定，當然若有需要的話，還是可以進一步加入文字說明的哦！在日曆上就能看到超多可愛的小圖章，而且一目了然！

「nokome calendar」有每日日程通知功能，也有單次事件的提醒功能，可長駐於通知欄，也可以將小工具放置於桌面上更方便使用。桌面小工具有單週、整個月等多種不同的樣式，可視使用需求來做選擇唷！雖然是日本來的，不過介面的中文化算是蠻完善的，喜歡可愛風格的朋友，可以來試試看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：nokome calendar 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：HINOCON VALLEY INC. 官方網站：https://www.hinoconvalley.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 / Andorid 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

整個 App 的主題色預設為粉色，之後可以到設定中切換成其它的主題色。想要新增日程時，只要隨便點選一個日期，在下方切換到「貼紙」就能直接長按、拖曳，將事件貼紙拖放到特定日期格中，放手後貼紙就會自動加入。





加入貼紙後，還可再下方點擊輸入文字或是設定提醒時間、重複事件，或可將當日未完成事項「結轉」至隔天。





在貼紙列表下方還有許多的分類，可更快速找到需要的事件貼紙。





由右上角可切換成「週曆」，下方的事件列表就會變成待辦事項的狀態，點擊右側的「✓」可設定完成。





點擊右上角的「齒輪」可進入設置畫面，在這裡就可以做一些通知提醒上的調整、主題色系、一星期從哪天開始以及設置桌面小工具。





點入「貼紙獎勵」還可以看廣告影片來獲得積點，有部份的貼紙需靠點數來解鎖。





桌面小工具有多種類型可以選擇，週曆、月曆、加入備忘錄的或是附加計算機功能（需另外安裝 App），可依需求來選擇。不過 Android 版本的日期都無法完整顯示，有點可惜啊！不確定 iOS 版本是否有相同的狀況，大家在使用時再注意一下囉！