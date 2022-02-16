「光速發票」掃描電子發票對獎超快速！也可手動輸入末三碼！

       

上期的發票對過了嗎？快把錢包裡、抽屜裡、桌上小盒子裡、車子收納盒裡的發票通通找出來，別跟獎金擦身而過啦！雖然現在已經很流行將電子發票歸戶，不過難免還是會有機會拿到紙本發票，，

而每個人對統一發票都有自己的一套，不知道你習慣怎麼做呢？

本篇要來介紹給大家一款「光速發票」App，號稱掃描速度超快，是官方 10 倍速以上，是史上最快的發票對獎工具！那麼實際使用真有拿～～～麼快速嗎？嗯！它的掃描對獎功能是真的快！不用特別準確的對準位置，基本上只要將電子發票放在掃描鏡頭前，就能立即知道有沒有中獎。

所以在對獎前，將電子發票疊好，就能一張掃過一張，速度真的很快！如果遇到電子發票的條碼模糊或是傳統長形發票，App 也有提供「手動對獎」的功能，直接輸入發票末 3 碼就能進行對獎，按鍵大、數字也大，有中獎或沒中獎都會在當下顯示文字以及播放語音提示，視力比較弱的朋友也能輕鬆使用唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：光速發票
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：統一發票對獎
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Andorid 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「光速發票」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就會預設在「掃描發票」的畫面，直接將兩個「＋」分別對著發票的兩個 QR Code，立即就能知道有沒有中獎。



    一些條碼模糊或是紙本的發票，可在下方切換到「手動對獎」，直接輸入發票末 3 碼來對獎。輸入的同時就會播放語音唸出所輸入的數字以及是否中獎。不想一直聽到沒中、沒中的話，可點擊左側的「喇叭」圖示關閉語音。



    若有對中獎號的末 3 碼，就會將整組的獎號都列出，讓你再往前對獎，看有沒有中更多。



    在下方切換到「我的發票」就可以看到所有掃描過的發票，還沒開獎的也可以先掃進去，這樣當獎號發佈時，就會自動對獎啦！點入發票還可以查看發票的明細唷！



    不過這個 App 有個 bug，「中獎號碼」原本應該像右圖一樣顯示完整的開獎號碼，但現在點開卻是一片空白。不過並不會影響掃描及手動對獎，在手動對獎畫面也可以看到完整的獎號，但如果在意的話，就請大家自己衡量是否下載使用囉！

    最後更新：02-16, 2022 下午 12:36

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