「Dinosaur Game」恐龍遊戲世界大賽進行中！再一起努力為台灣拿面金牌吧！

       

大家記得去年的「POPCAT」迷因貓點擊大賽嗎？時隔半年再次開啟網站，沒想到比賽還在進行中，雖然不止前三名的國家在努力點擊，，

但台灣真的很棒目前名列第三，日本則是緊追在後，所以忍不住就又多貢獻了幾下。🤣 有空的朋友也可以來付出一點哦！

不過，如果覺得單純的點擊比賽已經無法引起你的勝負慾，那麼就來加入「Dinosaur Game」恐龍遊戲的世界大賽吧！這個恐龍遊戲大家一定都不陌生，它就是在網路斷線時，Google Chrome 瀏覽器會出現的那個使用空白鍵就能輕鬆控制的恐龍跑酷遊戲

現在被拿來成為一個網路世界大賽的主題，每個人透過遊戲所累積的分數都會被加入國家總成績中，目前的前三名分別是美國、荷蘭以及德國，第一名的美國截止本文發出時間為止成績為 1,289,000 左右，台灣則排在第 39 名，總分為 18,237，想要追上著實不易，但回頭看看當初大家對「POPCAT」的瘋狂與熱忱，我想台灣拿到第一名也只是時間的問題而已，大家說是不是啊～～～快一起來貢獻你的分數吧！🦖

 
  • 網站名稱：Dinosaur Game
  • 網站網址：https://dinosaurgame.net/
    •  

    遊戲畫面：

    開啟網頁後，就可以看到熟悉的小恐龍，下方則可看到目前台灣的排名與總成績。



    按下「空白鍵」後，就可以開始遊戲，你的成績則會直接反應到下方的總成績中。



    當不小心碰到仙人掌或是飛鳥時，遊戲就會 Game Over 啦！按下「空白鍵」即可再次挑戰。



    點擊下方的排行榜就能展開看到完整的排名。

    最後更新：02-16, 2022 下午 3:17

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