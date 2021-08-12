台灣即將再拿下一面金牌？！「POPCAT」迷因貓點擊大賽，快一起來為國爭光！

這隻小貓咪你一定曾經在網路上看過牠！在迷因界可是小有名氣的 Oatmeal，因為他的主人在推特上的一則推文而紅遍全球，有網友就將牠嘴巴一張一合的模樣設計成了一款名為「POPCAT」的點擊遊戲，現在正於網路上引發一場全球競賽！

開啟網頁直接就能開始點擊，每點擊一次貓咪的嘴巴就會張開並發出啵啵的聲響，雖然看起來很無厘頭，但不知道為什麼就很療癒，開發者還設計了即時的點擊排行榜，目前台灣已晉升到第二名，點擊次數已達 43 億多，第一名則是芬蘭，累積的點擊次數是 53 億多，排名每秒都在變化，競爭可說是相當的激烈啊！

在排行榜上還會顯示目前有在努力點擊的國家的點擊速度（PPS），寫這篇文章當下點擊速度最快的是香港，最快有超過 400 PPS，台灣則是平均在 30 PPS 左右無論使用電腦、手機還是平板都可以加入戰局，我們與第一名相差不遠了！這也是一種可以讓世界看見台灣的方法，大家加油啊！

只是不知道這場競賽會進行到何時，感覺會是一場長程的馬拉松，沒有到最後一刻都不能鬆懈啊！！

遊戲畫面：

開啟網頁就可以看到貓咪，使用滑鼠點擊網頁或是按下鍵盤的任一按鍵都會計算點擊次數，手機或平板的話就直接點擊螢幕即可。

每點擊一次，貓咪就會張大嘴巴，並發出啵啵聲





點擊下方的排行榜就可以展開看到全球及各國的累積點擊次數，真的是每秒都在變化啊！