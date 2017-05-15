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網路斷線時，就玩玩 Google Chrome 偷偷藏起來的小遊戲！

如果你平常都是使用 Google Chorme 瀏覽器的話，一定曾在遇到網路斷線的時候，此時若剛好開啟網頁就會看到一隻小恐龍的圖案，告訴你目前無法連上網際網路，通常看到這畫面只好乖乖去檢查是哪裡有問題，或是等待資訊人員處理，而在等待網路回復的這段期間，除了可以滑滑手機外，其實你還可以來玩一下 Chrome 偷偷藏起來的恐龍跑酷遊戲。

電腦版只要按一下「空白鍵」就可以啟動遊戲，畫面上的小恐龍會開始向前跑，而前方會不斷的出現大大小小的仙人掌，以及不知名的飛鳥，時而高空飛行、時而低空滑翔，遇到時需按一下空白鍵讓恐龍跳起避開障礙，隨著距離的增加，速度也會越來越快，刺激到讓你可以暫時忘掉沒有網路的痛苦。

這遊戲也同時可以在 iOS 系統與 Android 手機上進行，點擊螢幕任一處即可開始遊戲，每跑過 100 分會有小音效提示，若能撐過 700 分，原本灰白色的背景會瞬間轉黑，如果眼睛一下沒辦法適應的話，就很容易因此而失敗啊～～～只要撞到任何的障礙物就會 Game Over 啦！

下次在公司或學校遇到網路斷線時，不妨跟同事、同學來場恐龍跑步友誼賽吧！

 

網頁畫面：

當網路斷線時，打開瀏覽器就會看到這個畫面。

 

電腦版按一下空白鍵，iOS 跟 Android 點一下螢幕，即可啟動遊戲。小恐龍會開始向前跑。

 

遇到障礙時，就按一下空白鍵（手機就點一下螢幕），小恐龍就會跳起來閃過它。

 

有時候還有飛鳥來，飛鳥時高時低的，要小心應付啊！

 

當成績到達 700 分時，畫面就會轉為黑色，視覺上很有衝擊感啊！一個不小心就很容易 Game Over 了。

 

 

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